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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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03.12.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Milwaukee Bucks'ın galibiyet serisi 12 maça çıktı!

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NBA'de gecenin sonuçları | Milwaukee Bucks'ın galibiyet serisi 12 maça çıktı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 132-88 yenen Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Doğu Konferansı takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede lider Milwaukee Bucks, son sıradaki New York Knicks'i sahasında 132-88 mağlup etti.

Üst üste 12. galibiyetini alan Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 22 dakikada ürettiği 29 sayı v, 15 ribaundla bu sezon 20. kez "double double" yaptı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks'a, 3 sayı ve 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Knicks'te Julius Randle 19, Damyean Dotson 15 sayı kaydetti.

- Furkan'dan Jazz potasına 7 sayı

Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımının Utah Jazz'ı 103-94 mağlup ettiği müsabakada 7 sayı ve 2 ribauntla oynadı.

Ev sahibi 76ers'ta Tobias Harris 26 sayı, 9 ribaunt, Al Horford 17 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Joel Embiid 16 sayı, 11 ribaunt ve Ben Simmons 14 sayı, 9 asist, 8 ribaunt üretti.

Maçı 27 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla tamamlayan Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, sahanın en skoreri oldu.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 103-94
Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 104-109
Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 104-79
Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 104-117
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 132-88
Sacramento Kings-Chicago Bulls: 106-113

NBAde gecenin sonuçları | Milwaukee Bucksın galibiyet serisi 12 maça çıktı

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