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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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05.12.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Milwakuee Bucks hız kesmiyor

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NBA'de gecenin sonuçları | Milwakuee Bucks hız kesmiyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 127-103 yenen Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 13 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. 8 Kasım'dan bu yana yenilgi yüzü görmeyen Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Detroit Pistons deplasmanından da 127-103 galip ayrıldı.

Art arda 13. galibiyetini alan Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 35 sayı ve 9 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ersan İlyasova ise 10 sayı, 4 ribauntluk katkıda bulundu.

Pistons'ta Andre Drummond 23 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, Blake Griffin de 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Lakers'tan peş peşe 10. deplasman galibiyeti
Batı Konferansı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ı 121-96 yenerek arka arkaya 10. deplasman galibiyetini elde etti.

Lakers'ı galibiyete, 26 sayı, 6 ribaunt, 3 blok üreten Anthony Davis ve 20 sayı, 12 asistle "double double"a imza atan LeBron James taşıdı.
Jazz cephesinde Donovan Mitchell 29, Bojan Bogdanovic 23 sayı kaydetti.

NBAde gecenin sonuçları | Milwakuee Bucks hız kesmiyor



Sonuçlar
Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 106-91
Orlando Magic-Phoenix Suns: 128-114
Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 103-127
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 118-130
Boston Celtics-Miami Heat: 112-93
Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 106-99
Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 100-107
Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 121-114
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 96-121
Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 127-116 

NBAde gecenin sonuçları | Milwakuee Bucks hız kesmiyor

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