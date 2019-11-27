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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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27.11.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Mavericks'i Clippers durdurdu!

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NBA'de gecenin sonuçları | Mavericks'i Clippers durdurdu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i 114-99 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Batı Konferansı'nın iki formda ekibinin mücadelesinde, deplasmanda Dallas Mavericks'i 15 sayı farkla mağlup eden Los Angeles Clippers'a galibiyeti getiren oyuncular, 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle Kawhi Leonard, 26 sayı, 6 top çalma ve 4 ribauntla Paul George, 21 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle Lou Williams oldu.

Üst üste 5 maç kazanmasının ardından kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Kristaps Porzingis 15 sayı ve 10 ribaunt, Seth Curry 13, J.J. Barea 12 ve Dwight Powell 10 sayıyla oynadı.

- Nuggets'tan 13. galibiyet

Günün diğer karşılaşmasında, Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Denver Nuggets, konuk ettiği Washington Wizards'ı 117-104 mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı.

Üst üst 6. maçını kazanarak Batı Konferansı'nda ikinci sıraya yükselen Nuggets'ta Jerami Grant 20 sayı, Will Barton 17 sayı, 8'er ribaunt ve asist, Jamal Murray 16 sayı, Mason Plumlee 15 sayı ve 7 ribaunt, Nikola Jokic ise 8 sayı, 20 ribaunt ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 10. kez kaybeden Wizards'ta Jordan McRae 21 sayıyla maçın en skoreri olurken, Bradley Beal, Moritz Wagner ve Davis Bertans 14'er sayı kaydetti. 

NBAde gecenin sonuçları | Mavericksi Clippers durdurdu

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