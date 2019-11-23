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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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23.11.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Luka Doncic'ten yeni rekor! Üst üste 3 maçta...

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NBA'de gecenin sonuçları | Luka Doncic'ten yeni rekor! Üst üste 3 maçta...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, formda genç yıldızı Luka Doncic'in yeni bir rekora daha imza attığı maçta konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 143-101 mağlup etti.

Son olarak Golden State Warriors'ı 48 sayı farkla mağlup eden Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı da 42 sayı farkla yendi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkararak bu sezon sahadan 10. kez galip ayrılan Mavericks'in Sloven yıldızı Doncic, karşılaşmayı 30 sayı, 14 asist ve 7 ribauntla tamamladı. 20 yaşında basketbolcu, NBA'de 3 maç üst üste 30 sayı ve 10 asist barajını geçen en genç oyuncu rekoruna imza attı. Justin Jackson 19, Kristaps Porzingis 17, Tim Hardaway 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 11. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta milli oyuncu Cedi Osman 18 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 1 blok, Darius Garland ise 23 sayıyla mücadele etti.

- Spurs galibiyeti unuttu

Sezonun formda takımlarından Philadelphia 76ers, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 115-104'lük skorla geçerek sezonun 10. galibiyetini elde etti.

Sixers'ta maça ilk 5'te başlayarak yaklaşık 34 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 17 sayı, 4 ribaunt ve 2 top çalmalık performans sergiledi. Tobias Harris 26 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Joel Embiid 21 sayı ve 14 ribaunt, Al Horford 18 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle galibiyette etkili olurken, Ben Simmons 10'ar sayı ve ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptı.

Bu sezon üst üste 8. maçını kaybeden Spurs'ta DeMar DeRozan'ın 29 sayı ve 7 ribaunt, Rudy Gay'in 22 sayı, LaMarcus Aldridge'in 17 sayı ve 6 ribauntluk performansı, galibiyet için yeterli olmadı.

- Lakers'tan üst üste 6. galibiyet

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, sezonun 13. galibiyetini, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 130-127 mağlup ederek aldı.

Galibiyet serisini 6 maça çıkararak konferansında liderliğini sürdüren Lakers'ta Anthony Davis 33 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist, LeBron James 23 sayı, 14 asist ve 6 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope ise 17 sayı üretti.

Sezonun 10. mağlubiyetini alan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24, Steven Adams 22 sayı, Chris Paul ise 18 sayı ve 7 asistle maçı tamamladı.

Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 128-103
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 125-118
Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 116-97
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 127-130
Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 115-104
Chicago Bulls-Miami Heat: 108-116
Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 143-101
Denver Nuggets-Boston Celtics: 96-92
Utah Jazz-Golden State Warriors: 113-109
Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 122-119 

NBAde gecenin sonuçları | Luka Doncicten yeni rekor Üst üste 3 maçta...

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