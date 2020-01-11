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GeriBasketbol NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James, Michael Jordan'ı geride bıraktı!
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Basketbol
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Haber Giriş: 11.01.2020 - 11:00,Son Güncelleme:/

NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James, Michael Jordan'ı geride bıraktı!

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NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James, Michael Jordan'ı geride bıraktı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın Dallas Mavericks'i 129-114 yendiği karşılaşmada LeBron James, Michael Jordan'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok isabetli şut atan 4. oyuncusu oldu.

NBA'e 10 maçla devam edildi.

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i 129-114 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

LeBron James, mücadelede 35 sayı ve 16 ribauntla "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Kyle Kuzma ise takımına 26 sayı ve 6 ribauntluk katkı verdi.

Toplam isabetli şutu 12 bin 197'ye yükselen James, bu alanda 12 bin 192 isabetli şutu olan Michael Jordan'ı geride bırakarak 4. oldu. Listenin ilk 3 sırasında Kareem Abdul-Jabbar (15 bin 837), Karl Malone (13 bin 528) ve Wilt Chamberlain (12 bin 681) yer alıyor.

Dallas Mavericks'te ise Luka Doncic 25 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

- Sonuçlar

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 101-111
New Orleans Pelicans-New York Knicks: 123-111
Miami Heat-Brooklyn Nets: 113-117
Indiana Pacers-Chicago Bulls: 116-105
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 121-134
Orlando Magic-Phoenix Suns: 94-98
Charlotte Hornets-Utah Jazz: 92-109
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 129-114
Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 127-106
Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 100-109

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