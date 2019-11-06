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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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06.11.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James, Lakers'ı taşımaya devam ediyor!

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NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James, Lakers'ı taşımaya devam ediyor!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yıldız oyuncu LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Chicago Bulls'u 118-112 mağlup etti.

Sezonun formda takımlarından Los Angeles Lakers, konuk olduğu Chicago Bulls'u 118-112'lik skorla geçerek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Sezonun 6. galibiyetine uzanan Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı. Anthony Davis 15 sayı ve 7 ribaunt, Quinn Cook 17, Kyle Kuzma 15 sayıyla skora destek oldu.

Bu sezon 6. kez kaybederek Doğu Konferansı'nda 14. sıraya kadar gerileyen Bulls'ta Zach LaVine 26 sayı, 7'şer ribaunt ve asist üretti. Otto Porter ve Coby White 18'er sayı, Wendell Carter 11'er sayı ve ribauntla oynadı.

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- Cedi Osman'dan 12 sayı

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Boston Celtics, ağırladığı milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 119-113 mağlup etti.

Elde ettiği 5 galibiyetle konferansında ikinci sıraya kadar yükselen Celtics'te Gordon Hayward 39 sayıyla kariyeri rekorunu yenilerken, 8 asist ve 7 ribauntla maçı tamamladı. Kemba Walker 25 sayı ve 8 ribaunt, Jayson Tatum 18 sayıyla skora katkı sağladı.

Bu sezon 5. kez kaybeden Cavaliers'ta Colin Sexton 21 sayıyla takımının en skoreri olurken, Tristan Thompson 19 sayı ve 13 ribaunt, Kevin Love 17 sayı ve 9 ribaunt, maça ilk 5'te başlayarak 32 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 12 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmalık performans sergiledi.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 113-119
Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 122-120
Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 108-100
Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 112-118
Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 102-94
Denver Nuggets-Miami Heat: 109-89

DeAndre Jordan'dan akıl dolu asistNBA'de Brooklyn Nets forması giyen yıldız oyuncu DeAndre Jordan, New Orleans Pelicans maçında şık bir asiste imza attı.
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NBAde gecenin sonuçları | LeBron James, Lakersı taşımaya devam ediyor

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