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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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28.11.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James, 33 bin sayıbarajını geçen 4. isim oldu!

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NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James, 33 bin sayıbarajını geçen 4. isim oldu!

Los Angeles Lakers'ın konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 4 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 9'a çıkardığı maçı 29 sayı, 11 asist ve 5 ribauntla tamamlayan James, NBA tarihinde 33 bin sayı barajını aşan (33 bin 8) 4. oyuncu konumuna geldi.

LeBron James'in önünde ilk 3'te sırasıyla Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928) ve Kobe Bryant (33 bin 643) yer alıyor.

Sezonun 16. galibiyetine ulaşarak Batı Konferansı'nda liderliğini sürdüren Lakers'ta maçın yıldızı ise mücadeleyi 41 sayı, 9 ribaunt ve 3 top çalmayla tamamlayan Anthony Davis oldu.

Bu sezon 12. kez kaybeden Pelicans'ta Jrue Holiday 29 sayı ve 12 asist, Brandon Ingram 23 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, JJ Redick 18 sayı kaydetti.

- Bucks'ın galibiyet serisi 9 maça çıktı 

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 111-102 mağlup ederek sezonun 15. galibiyetini elde etti.

Üst üste 9. kez kazanan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı ve 10 ribaunt, Khris Middleton 16 sayı, oyuna sonradan girerek 19 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 13 sayı, 8 ribaunt, birer asist, blok ve top çalma performansıyla galibiyette etkili oldu.

Bu sezon üst üste 8'inci, toplamda 14. kez kaybeden Hawks'ta Jabari Parker'ın 33 sayı ve 14 ribaunt, Trae Young'un 29 sayı ve 7 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.



- Cedi'nin 14 sayısı galibiyete yetmedi

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Orlando Magic, sezonun 7. galibiyetini, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 116-104 yenerek aldı.

Magic'te Evan Fournier 30, Jonathan Isaac ve Terrence Ross on altışar, Markelle Fultz ve Mo Bamba on beşer sayıyla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 13. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 20 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Darius Garland 16 sayı, milli oyuncu Cedi Osman 14 sayı, 3 ribaunt birer asist ve top çalma, Tristan Thompson 13 sayı ve 15 ribauntla maçı tamamladı.

- Sixers, Embiid'in performansıyla kazandı

Philadelphia 76ers ise yıldız oyuncusu Joel Embiid'in 33 sayı ve 16 ribaunt ile double-double yaptığı maçta konuk ettiği Sacramento Kings'i 97-91 mağlup etti. Sezonun 12. galibiyetini elde eden Sixers'ta 21 dakika süren alan milli oyuncu Furkan Korkmaz, ikişer sayı ve ribaunt, 1 asist üretti.

Bu sezon 10. kez kaybeden Kings'te Buddy Hield 22 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Dewayne Dedmon 18 sayı ve 6 ribaunt, Bogdan Bogdanovic 17 sayıyla mücadele etti.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Indiana Pacers-Utah Jazz: 121-102
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 104-116
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 121-110
Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 97-91
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 102-101
Toronto Raptors-New York Knicks: 126-98
Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 119-121
Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 111-102
Houston Rockets-Miami Heat: 117-108
San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 101-113
Phoenix Suns-Washington Wizards: 132-140
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 110-114
Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 136-119
Golden State Warriors-Chicago Bulls: 104-90 

NBAde gecenin sonuçları | LeBron James, 33 bin sayıbarajını geçen 4. isim oldu

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