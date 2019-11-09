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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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09.11.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Lakers'tan üst üste 7. galibiyet...

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NBA'de gecenin sonuçları | Lakers'tan üst üste 7. galibiyet...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 95-80 mağlup ederek üst üste 7. maçını kazandı.

Sezonun formda takımlarından Los Angeles Lakers, konuk ettiği Miami Heat'i 95-80'lik skorla geçerek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Üst üste 7. galibiyetini alan Lakers'ta Anthony Davis 26 sayı, 7 asist ve 8 ribaunt, LeBron James ise 25 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla oynadı.

- Furkan Korkmaz'ın 12 sayısı yetmedi

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a 100-97 kaybetti.

Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz 12 sayı atarken, Joel Embiid 19 sayı ve 15 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibinde ise Nikola Jokic 26 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.

- Cleveland, Cedi Osman'ın 11 sayı attığı maçta kazandı

Günün diğer Doğu Konferansı mücadelesinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı 113-100 mağlup etti.

Bu sezon 3. galibiyetini alan Cavaliers'ta Tristan Thompson 21, Kevin Love ise 16 sayı ile galibiyetin mimarları oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman ise mücadelede 11 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 100-113
Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 118-86
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 112-106
Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 109-121
Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 125-119
New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 104-122
Dallas Mavericks-New York Knicks: 102-106
Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 103-100
Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 100-97
Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 115-119
Miami Heat-Los Angeles Lakers: 80-95 

NBAde gecenin sonuçları | Lakerstan üst üste 7. galibiyet...

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