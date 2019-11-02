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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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02.11.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Lakers, Mavericks'i uzatmada geçti!

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NBA'de gecenin sonuçları | Lakers, Mavericks'i uzatmada geçti!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, uzatmaya giden maçta konuk olduğu Dallas Mavericks'i 119-110 mağlup etti.

Sezona iyi başlayan Los Angeles Lakers, normal süresi 103-103 eşitlikle sona eren maçta deplasmanda Dallas Mavericks'i 119-110'luk skorla geçerek bu sezonki 4. galibiyetine ulaştı.

Batı Konferansı'nda averajla liderlik koltuğunda oturan Lakers'ta all-star oyunculardan LeBron James 39 sayı, 16 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaparken, Anthony Davis ise 31 sayı ve 8 ribauntla skora destek verdi.

Sezonun 2. mağlubiyetini alan Mavericks'te Luka Doncic'in 31 sayı, 15 asist ve 13 ribauntluk "triple-double" performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

- Milli basketbolculardan 10'ar sayı

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, sezonun 3. galibiyetini, konuk olduğu Orlando Magic'i 123-91 yenerek elde etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 14 ribaunt ve 6 asist, Eric Bledsoe 18 sayı, altışar ribaunt ve asist, Khris Middleton 16 sayı ve 6 ribaunt üretti. Maça sonradan girerek yaklaşık 17 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı, 5 ribaunt ve 2 top çalmayla takımına katkı verdi.

Bu sezon 3. kez kaybeden 2 galibiyetli Magic'te Evan Fournier 19 sayıyla takımının en skoreri olurken, Nikola Vucevic ise 14 sayı ve 7 ribauntla maçı tamamladı.

Indiana Pacers ise konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 102-95'lik skorla mağlup etti.

Sezonun 2. galibiyetine uzanan Pacers'ta Malcolm Brogdon 25 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Jeremy Lamb 21 sayı ve 10 ribaunt, Domantas Sabonis 18 sayı ve 17 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 3. kez yenilen Cavaliers'ta Kevin Love 22 sayı ve 17 ribaunt, Collin Sexton 21, Jordan Clarkson 20 sayı, oyuna ilk 5'te başlayarak 37 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 10 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalma ve 1 asistle oynadı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 123-116
Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 91-123
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 102-95
Boston Celtics-New York Knicks: 104-102
Chicago Bulls-Detroit Pistons: 112-106
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 110-119 (Uzatmalarda)
Sacramento Kings-Utah Jazz: 102-101
Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 110-127 

NBAde gecenin sonuçları | Lakers, Mavericksi uzatmada geçti

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