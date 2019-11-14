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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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14.11.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | James Harden uçtu, Furkan 9'da kaldı

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NBA'de gecenin sonuçları | James Harden uçtu, Furkan 9'da kaldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 102-93 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üretti.

Batı Konferansı'nın iddialı takımları Houston Rockets ile Los Angeles Clippers arasındaki mücadeleyi, 102-93'lük skorla ev sahibi Rockets kazandı.

Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 47 sayı, 7 asist, 6 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 12 sayı, 20 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 17 sayı kaydeden Russell Westbrook, Rockets'ın üst üste 5. galibiyetini almasında önemli rol oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, JaMychal Green de 14 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Louis Williams ise 20 sayı, 7 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

- Furkan'dan 9 sayı

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Orlando Magic'e 112-97 yenildiği maçta 9 sayı attı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Magic'te Nikola Vucevic 25 sayı, 12 ribaunt, Aaron Gordon da 18 sayı, 13 ribaunt, 7 asistlik performansıyla öne çıktı.

All-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ta Josh Richardson 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Ben Simmons ise 18 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

- Sonuçlar

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 112-97
Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 117-119
Boston Celtics-Washington Wizards: 140-133
Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 102-93
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 129-114
Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 106-114
Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 120-94

NBAde gecenin sonuçları | James Harden uçtu, Furkan 9da kaldı

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