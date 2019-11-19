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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
19.11.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Ersan'lı Bucks, deplasmanda Bulls'u devirdi!

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NBA'de gecenin sonuçları | Ersan'lı Bucks, deplasmanda Bulls'u devirdi!

Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls’u 101-115’lik skorla mağlup etti.

NBA normal sezonda heyecan, oynanan 9 müsabaka ile devam etti.

Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls’u 101-115’lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmada İlyasova, parkede kaldığı 15 dakikada 6 sayı 4 riabund ile 2 asist ile takımına katkı sağladı.

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Giannis Antetokoumpo double-double yaptı

Milwaukee Bucks’ın Yunan yıldızı Antetokoumpo, Chicago karşısında etkili performansı ile ön plana çıktı. Başarılı basketbolcu, mücadelede kaydettiği 33 sayı 10 ribaund ve 2 asist ile galibiyette büyük pay sahibi oldu. Antetokoumpo müsabakada elde ettiği 33 sayı ile kendi takımının ve maçın en skorer ismi olmuş oldu.

NBA’de oynanan dün gece oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:

New York Knicks: 123 - Cleveland Cavaliers: 105
Brooklyn Nets: 86 - Indiana Pacers: 115
Toronto Raptors: 132 - Charlotte Hornets: 96
Houston Rockets: 132 - Portland Trail Blazers: 108
Chicago Bulls: 101 - Milwaukee Bucks: 115
Dallas Mavericks: 117 - San Antonio Spurs: 110
Phoenix Suns: 85 - Boston Celtics: 99
Utah Jazz: 102 - Minnesota Timberwolves: 112
Los Angeles Clippers: 90 - Oklahoma City Thunder: 88

NBAde gecenin sonuçları | Ersanlı Bucks, deplasmanda Bullsu devirdi

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