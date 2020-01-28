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Basketbol
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Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:23,Son Güncelleme:/

NBA'de gecenin sonuçları | Eric Gordon kariyer rekoru kırdı! 50 sayı...

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NBA'de gecenin sonuçları | Eric Gordon kariyer rekoru kırdı! 50 sayı...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ı 126-117 yenen Houston Rockets'ta oynayan Eric Gordon, 50 sayı attı.

NBA'e 6 maçla devam edildi.

Rockets, all-star oyuncuları James Harden ve Russell Westbrook'tan yoksun sahaya çıktığı Jazz deplasmanından 126-117 galip ayrıldı.

Rockets'ı galibiyete, 50 sayıyla kariyer rekorunu kıran Eric Gordon taşıdı. Danuel House 21 sayı, 11 ribaunt, Austin Rivers 21 sayıyla mücadele etti.

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 36, Bojan Bogdanovic'in 30 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Cavaliers yenilgi serisini sonlandırdı

Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 115-100 yenerek 7 karşılaşma sonra kazandı.

Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist, Kevin Love 20 sayı, 7 ribaunt ve Tristan Thompson 17 sayı, 11 ribauntla oynadı. Cedi Osman ise 7 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik katkıda bulundu.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 100-115
Miami Heat-Orlando Magic: 113-92
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 129-133 (uzatmada)
Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 110-109
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 97-107
Utah Jazz-Houston Rockets: 117-126

NBAde gecenin sonuçları | Eric Gordon kariyer rekoru kırdı 50 sayı...

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