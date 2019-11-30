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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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30.11.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Doncic yine tarih yazdı! Triple-double ortalama...

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NBA'de gecenin sonuçları | Doncic yine tarih yazdı! Triple-double ortalama...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, formda genç yıldızı Luka Doncic'in "double double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 120-113 mağlup etti.

Mavericks, Doncic'in 42 sayı, 11 asist ve 9 ribauntluk performans sergilediği mücadelede konuk olduğu Phoenix Suns'ı 120-113 yendi ve 12. galibiyetine ulaştı.

Sloven yıldız, Oscar Robertson ve Russell Westbrook'la birlikte NBA tarihinde bir takvim ayını 30 sayı ve triple-double ortalamalarıyla geçiren üçüncü oyuncu oldu.

Mavericks'te Tim Hardaway Jr 26, Seth Curry 11 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Ev sahibi takımda Kelly Oubre'nin 22 sayı, 10 ribaunt, Ricky Rubio'nun 21 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Furkanlı 76ers, deplasmanda kazandı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda New York Knicks'i 101-95 mağlup etti.

Mücadelede 30 dakika süre alan Furkan Korkmaz'ın 9 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta takım arkadaşı Joel Embiid 27 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte Julius Randle 22 sayı, 10 ribaunt, Marcus Morris 20 sayılık performans sergiledi.



- Cedi üzüldü, Ersan sevindi

Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks'a 119-110 yenildi.

Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 38 dakika süre alan Cedi Osman, 20 sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamlarken, Darius Garland 21 sayı, Tristan Thompson 11 sayı, 13 ribauntla salondan ayrıldı.

Bu sezon 16. galibiyetini elde eden Doğu Konferansı lideri Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo, 33 sayı, 12 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. 18 dakika süre alan Ersan İlyasova da 10 sayıyla takımının galibiyetine katkı sağladı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Brooklyn Nets - Boston Celtics: 112-107
Detroit Pistons - Charlotte Hornets: 107-110
Orlando Magic - Toronto Raptors: 83-90
Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks: 110-119
New York Knicks - Philadelphia 76ers: 95-101
Miami Heat - Golden State Warriors: 122-105
Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans: 109-104
Memphis Grizzlies - Utah Jazz: 94-103
Indiana Pacers - Atlanta Hawks: 105-104 (Uzatmada)
San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers: 107-97
Phoenix Suns - Dallas Mavericks: 113-120
Portland Trail Blazers - Chicago Bulls: 107-103
Los Angeles Lakers - Washington Wizards: 125-103

NBAde gecenin sonuçları | Doncic yine tarih yazdı Triple-double ortalama...

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