NBA'de gecenin sonuçları | Cedi Osman 10 sayı attı
NBA'de dün gece 6 maç oynandı. Dallas karşısında İlk beş sahaya çıkan Cedi Osman, 28 dakika süre aldı. Karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile tamamladı.
Gecenin toplu sonuçları:
Indiana Pacers 108 - 95 Chicago Bulls
Miami Heat 129 - 100 Houston Rockets
New York Knicks 92 - 113 Sacramento Kings
San Antonio Spurs 96 - 103 Los Angeles Lakers
Cleveland Cavaliers 111 - 131 Dallas Mavericks
Los Angeles Clippers 105 - 94 Utah Jazz
CEDİ'DEN 10 SAYI
İlk beş sahaya çıkan Cedi Osman, 28 dakika süre aldı. Karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile tamamladı.
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