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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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13.05.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

NBA'de final heyecanı

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NBA'de final heyecanı

NBA play-off'larında Philadelphia 76ers'ı Leonard'ın son saniye basketiyle 92-90 yenen Toronto Raptors, seriyi 4-3 kazanarak Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks'ın rakibi oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers'ı yenen Toronto Raptors ve Denver Nuggets'ı mağlup eden Portland Trail Blazers, serilerini 4-3 kazanarak konferans finaline yükseldi. NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Toronto Raptors, Doğu Konferansı yarı final serisi 7. maçında Philadelphia 76ers'ı ağırladı. Rakibini yıldız basketbolcusu Kawhi Leonard'ın son saniye basketiyle 92-90 yenerek seriyi 4-3 kazanan Raptors, konferans finalinde Milwaukee Bucks'ın rakibi oldu.

Leonard, karşılaşmayı 41 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmayla tamamladı. Serge Ibaka 17 sayı, 8 ribaunt, Pascal Siakam 11 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın süre almadığı 76ers'ta Joel Embiid 21 sayı, 11 ribaunt, JJ Redick 17 sayı, 4 ribaunt, Jimmy Butler 16 sayı, 4 ribauntluk performans sergiledi.

- Trail Blazers konferans finalinde

Batı Konferansı yarı finali 7. maçında Denver Nuggets'a konuk olan Portland Trail Blazers, 100-96 galip gelerek serisini 4-3 kazandı ve konferans finalinde Golden State Warriors ile eşleşti. Trail Blazers'ta CJ McCollum 37 sayı, 9 ribaunt, Evan Turner 14 sayı, 7 ribaunt, Damian Lillard 13 sayı, 10 ribauntla galibiyette ön plana çıktı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 29 sayı, 13 ribaunt, Jamal Murray'nin 17 sayı, 6 ribaunt ve Gary Harris'in 15 sayı, 6 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi. NBA play-off'larına verilecek bir günlük aranın ardından Golden State Warriors ile Portland Trail Blazers arasındaki Batı Konferansı final serisi ilk maçıyla devam edilecek.

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