NBA'de dev takas
San Antonio Spurs ile Toronto Raptors, önemli bir takas anlaşmasına imza attı.
NBA'de dev bir takas gerçekleşti. San Antonio Spurs, yıldız forveti Kawhi Leonard'ı Toronto'ya gönderdi. Toronto Raptors ise bunu karşılığında süperstarı DeMar DeRozan'ı Spurs'e yolladı.
San Antonio'dan Danny Green de Toronto'ya giderken, Kanada temsilcisi bunun karşılığında Jakob Poetl ve 2019 ilk tur draft hakkını Spurs'e verdi.
NBA'de son döneme damga vuran takımlardan olan San Antonio Spurs, play-off etabına çıkmayı başarsa da ilerleyemedi. Tim Duncan'ın emekliliği sonrasında Tony Parker'ın ve Kawhi Leonard'ın takımdan ayrılması sonrası Spurs'te bambaşka bir değişim yaratacak.
Toronto'nun Kawhi Leonard ile 4 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi. Bu süreçte ise 141 milyol dolar kazanacağı dile getiriliyor. Kulübüyle 3 senelik sözleşmesi bulunan DeMar DeRozan'ın 83 milyon dolar değerinde alacağı bulunuyordu.
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