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NBA'de bir şok daha! Sezonu kapattı...

NBA'in açılış maçında Boston'un yeni transferi Gordon Hayward'ın ayak bileğinin kırılmasının şoku atlatılmadan bir üzücü haber de Brooklyn Nets oyun kurucusundan geldi.

Hürriyet Haber
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NBA’in bu sezonki açılış maçı olan Cleveland Cavaliers-Boston Celtics karşılaşmasında ilk periyotun başlarında yere dengesiz düşen Boston’ın yeni transferi Gordon Hayward’ın ayak bileği kırılmış ve oyuncunun geçirdiği ameliyatın ardından bu sezon oynamasının mucize olacağı açıklanmıştı.

Bu kötü olayın etkisi hala geçmemişken bir üzücü haber de Jeremy Lin’den geldi. Indianapolis’te oynanan Indiana Pacers-Brooklyn Nets maçında sahaya ilk 5’te çıkan Jeremy Lin, maçın dördüncü periyotunda bir pozisyonda yere acıyla yığıldı.(Skor)

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