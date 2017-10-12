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NBA'de 150 milyon dolarlık imza!

NBA ekibi Minnesota Timberwolves, Kanadalı skorer oyuncusu Wiggins ile yaklaşık 150 milyon dolar karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı

Hürriyet Haber
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Minnesota Timberwolves, Kanadalı oyuncusu Andrew Wiggins'in sözleşmesini uzattı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Wiggins ile yaklaşık 150 milyon dolar karşılığında 5 yıllık yeni kontrata imza atıldığı bildirildi.

Cleveland Cavaliers tarafından 2014 draftında 1 numaradan seçilen Wiggins, ardından Timberwolves'a takas edildi. Üç yıldır NBA'de oynayan Wiggins, geçen sezon Timberwolves formasıyla 23,6 sayı, 4 ribaunt, 2,3 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.

WigginsNBAMinnesota Timberwolves
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