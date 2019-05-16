NBA'da play-off heyecanı TEK MAÇ'la devam ediyor! iddaa'da öne çıkan...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNBA'da play-off heyecanı TEK MAÇ'la devam ediyor! iddaa'da öne çıkan...
GeriBasketbol NBA'da play-off heyecanı TEK MAÇ'la devam ediyor! iddaa'da öne çıkan...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
16.05.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

NBA'da play-off heyecanı TEK MAÇ'la devam ediyor! iddaa'da öne çıkan...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA'da play-off heyecanı TEK MAÇ'la devam ediyor! iddaa'da öne çıkan...

NBA Batı Konferansı final serisi ikinci maçla devam ediyor! Misli.com’da TEK MAÇ oynama imkanının olduğu mücadeleyi aynı zamanda siteye üye olanlar CANLI olarak da seyredebilecek. İşte öne çıkanlar...

GOLDEN STATE WARRIORS - PORTLAND TRAIL BLAZERS

- Golden State’in sayı makinesi Kevin Durant sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyememişti. Yıldız oyuncunun serinin ikinci maçında da risk edilmeyeceği resmi sitede açıklandı. Durant'in bir sonraki maçta sahada olması bekleniyor.

- Normal sezonu 57 galibiyetle Batı’nın zirvesinde tamamlayan Golden State, çeyrek finalde Clippers’ı, yarı finalde de Houston’u 4-2’lik serilerle saf dışı bırakmıştı.

- Sezon sonlarına doğru bir ara çizgisinin hayli altına düşen performanslar sergileyen Stephen Curry ise yeniden klasını konuşturmaya başladı.

- Curry, serinin ilk maçında 9/15 üçlük, 7 asist ve 6 ribaund ile 36 sayı üretirken, Thompson da 26 sayıyla katkı vermişti. Draymond Green ise 12 sayı 10 ribaunt ile double double yapmıştı.

- Sezonu 3. tamamlayan Portland ise çeyrek finalde Oklahoma’yı 4-1’le geçerken, yarı finalde Denver karşısında seriyi 7. maça taşımayı başarmıştı.

- Takımı buraya kadar getiren Mc Collum ve Lillard ikilisinin ilk maçta, Warriors’a karşı biraz hafif kaldıklarını gördük.

NBAda play-off heyecanı TEK MAÇla devam ediyor iddaada öne çıkan...

İSTATİSTİKLER NELER DİYOR?

- Golden State bu sezon evinde oynadığı 48 maçta 35 galibiyet elde etti.

- Golden State play-offlar'da, evindeki son 4 maçını kazandı.

- İki ekibin karşılaştığı son 10 play-off eşleşmesinde, Golden State 9 maçtan galibiyetle ayrıldı.

- Golden State bu sezon Portland ile oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı. 

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN İLK TERCİHİ GOLDEN STATE!

Misli.com’da TEK MAÇ oynama olanağının olduğu maça hem handikaplı, hem de handikapsız bahis seçenekleri açılmış durumda…

960 kodlu handikaplı maç için üyelerin öncelikli tercihi İY1/MS1 şeklinde… iddaa oranı 2,25 olan bu tercihin kazanması için Golden State Warriors’un ilk yarı için 3.5 sayı üstünde, maç sonunda da 7.5 sayı üstünde fark yakalaması gerekecek.

965 kodlu handikapsız maçta ise üyelerin %95 gibi çok büyük bir oranla birleştiği nokta 1,15 iddaa oranına sahip Golden State galibiyeti… Maçın uzatmaya gitmesi için açılan 12,00 oranı da göz ardı etmeyin!

"Euroelague'i kazanmak için mücadele edeceğiz"Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final öncesi Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Real Madrid ve CSKA Moskova takımlarının başantrenörleri ve birer oyuncularının katılımıyla Plaza de Espana'da basın toplantısı düzenlendi.
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Genç basketbolcu Nihan Demirkol'dan toplam 493 sayı

Dirk Nowitzki, Çin 2019’un üçüncü global elçisi oldu!

Bakan Kasapoğlu: Sporu bir yaşam biçimi haline getirmemiz lazım

Sharapova'dan üzücü haber