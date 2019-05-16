NBA'da play-off heyecanı TEK MAÇ'la devam ediyor! iddaa'da öne çıkan...
NBA Batı Konferansı final serisi ikinci maçla devam ediyor! Misli.com’da TEK MAÇ oynama imkanının olduğu mücadeleyi aynı zamanda siteye üye olanlar CANLI olarak da seyredebilecek. İşte öne çıkanlar...
GOLDEN STATE WARRIORS - PORTLAND TRAIL BLAZERS
- Golden State’in sayı makinesi Kevin Durant sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyememişti. Yıldız oyuncunun serinin ikinci maçında da risk edilmeyeceği resmi sitede açıklandı. Durant'in bir sonraki maçta sahada olması bekleniyor.
- Normal sezonu 57 galibiyetle Batı’nın zirvesinde tamamlayan Golden State, çeyrek finalde Clippers’ı, yarı finalde de Houston’u 4-2’lik serilerle saf dışı bırakmıştı.
- Sezon sonlarına doğru bir ara çizgisinin hayli altına düşen performanslar sergileyen Stephen Curry ise yeniden klasını konuşturmaya başladı.
- Curry, serinin ilk maçında 9/15 üçlük, 7 asist ve 6 ribaund ile 36 sayı üretirken, Thompson da 26 sayıyla katkı vermişti. Draymond Green ise 12 sayı 10 ribaunt ile double double yapmıştı.
- Sezonu 3. tamamlayan Portland ise çeyrek finalde Oklahoma’yı 4-1’le geçerken, yarı finalde Denver karşısında seriyi 7. maça taşımayı başarmıştı.
- Takımı buraya kadar getiren Mc Collum ve Lillard ikilisinin ilk maçta, Warriors’a karşı biraz hafif kaldıklarını gördük.
İSTATİSTİKLER NELER DİYOR?
- Golden State bu sezon evinde oynadığı 48 maçta 35 galibiyet elde etti.
- Golden State play-offlar'da, evindeki son 4 maçını kazandı.
- İki ekibin karşılaştığı son 10 play-off eşleşmesinde, Golden State 9 maçtan galibiyetle ayrıldı.
- Golden State bu sezon Portland ile oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı.
MİSLİ.COM ÜYELERİNİN İLK TERCİHİ GOLDEN STATE!
Misli.com’da TEK MAÇ oynama olanağının olduğu maça hem handikaplı, hem de handikapsız bahis seçenekleri açılmış durumda…
960 kodlu handikaplı maç için üyelerin öncelikli tercihi İY1/MS1 şeklinde… iddaa oranı 2,25 olan bu tercihin kazanması için Golden State Warriors’un ilk yarı için 3.5 sayı üstünde, maç sonunda da 7.5 sayı üstünde fark yakalaması gerekecek.
965 kodlu handikapsız maçta ise üyelerin %95 gibi çok büyük bir oranla birleştiği nokta 1,15 iddaa oranına sahip Golden State galibiyeti… Maçın uzatmaya gitmesi için açılan 12,00 oranı da göz ardı etmeyin!
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