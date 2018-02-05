NBA yıldızının yeni takımı Panathinaikos!
Panathinaikos, Orlando'dan kesilen Adreian Payne'i kadrosuna kattı. Payne'in transferini Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakapoulous instagram sayfasından duyurdu.
2.08m boyunda, 1991 doğumlu olan Adreian Payne 2014'ten bu yana Atlanta, Minnesota, Orlando formalarıyla 107 maça çıktı, 13.1dk, 4.0 sayı, 2.9 ribaund ortalamasıyla oynadı. Pyne bu sezon Orlando'da 5 maçta 8.6dk, 4.2 sayı, 1.8 ribaund, G League'de 26.9dk, 14.0 sayı, 8.7 ribaund ortalamaları tutturdu. (Basketfaul)
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