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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
30.10.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

NBA yıldızı Kevin Durant, Barcelona'ya göz kırptı!

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İki kez NBA şampiyonluğu kazanan yıldız oyuncu Kevin Durant, EuroLeague'de oynayabileceğini belirtti.

Spor Arena Dış Haber | NBA'de yeni sezonda Brooklyn Nets forması giyecek olan Kevin Durant, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Durant, ''Kariyerimin son senesinde EuroLeague'de oynayabilirim. Günün birinde Barcelona'da oynamak isterim. İspanya Ligi, dünyanın en iyi ikinci ligi. Ayrıca EuroLeague çok zevkli gözüküyor.'' diye konuştu.

''GELİRSE MAAŞIMDA İNDİRİME GİDERİM''

Barcelona oyuncusu Abrines, Durant'ın açıklamalarından sonra ''Bize gelmek istiyorsa kollarımızı ona açarız. Eğer gelecekse söz veriyorum maaşımda indirime giderim.'' dedi.

Barcelona'nın Twitter hesabı ise Kevin Durant'ın Barcelona formasını paylaştı ve ''Selam Kevin Durant, forman hazır.'' sözlerini kullandı.

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