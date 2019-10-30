NBA yıldızı Kevin Durant, Barcelona'ya göz kırptı!
İki kez NBA şampiyonluğu kazanan yıldız oyuncu Kevin Durant, EuroLeague'de oynayabileceğini belirtti.
Spor Arena Dış Haber | NBA'de yeni sezonda Brooklyn Nets forması giyecek olan Kevin Durant, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Durant, ''Kariyerimin son senesinde EuroLeague'de oynayabilirim. Günün birinde Barcelona'da oynamak isterim. İspanya Ligi, dünyanın en iyi ikinci ligi. Ayrıca EuroLeague çok zevkli gözüküyor.'' diye konuştu.
''GELİRSE MAAŞIMDA İNDİRİME GİDERİM''
Barcelona oyuncusu Abrines, Durant'ın açıklamalarından sonra ''Bize gelmek istiyorsa kollarımızı ona açarız. Eğer gelecekse söz veriyorum maaşımda indirime giderim.'' dedi.
Barcelona'nın Twitter hesabı ise Kevin Durant'ın Barcelona formasını paylaştı ve ''Selam Kevin Durant, forman hazır.'' sözlerini kullandı.
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