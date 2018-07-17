NBA Yaz Ligi’nde Finalin İsmi Belli Oldu!
NBA Yaz Ligi’nde yarı final maçlarının ardından finale çıkan iki takım belli oldu.
Günah Şehri olarak da anılan Las Vegas’ta düzenlenen NBA Yaz Ligi’nde yarı final karşılaşmaları oynandı ve finale çıkan iki takım Los Angeles Lakers ile Portland Trail Blazers oldu.
Los Angeles Lakers ile Cleveland Cavaliers‘ın karşı karşıya geldiği maç büyük bir heyecana sahne olarak iki kez uzatmaya gitti. Lakers’ın rakibini 112-109 ile mağlup ettiği maçta Josh Hart galibiyette çok önemli bir rol oynadı.
Mücadeleyi 37 sayı ve 9 ribaund ile tamamlayan Josh Hart, maçın da en skorer oyuncusu oldu. Ayrıca Lakers’ın çaylaklarından Sviatoslav Mykhailiuk da maçı 31 sayı ile tamamladı. Geçen sezonu Eskişehir Basket formasıyla geçiren Jeff Ayres da 20 sayı üretti.
Cavs cephesinde ise Collin Sexton 27 sayı ile en skorer isim olurken Cedi Osman’ın forma giymediği maçta Holland ve Artis de 17’şer sayı ile karşılaşmayı tamamladılar. Ayrıca Cavs’de süre alan 9 oyuncunun 5’i çift haneli skor üretmeyi başardı. (Eurohoops)
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