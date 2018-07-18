NBA Yaz Ligi Şampiyonu Portland Trail Blazers!
NBA’de yeni sezonun habercisi NBA Yaz Ligi final maçıyla sona erdi. Portland Trail Blazers geçen yılın rövanşını alıp Los Angeles Lakers’ı yenerek şampiyon oldu.
Portland Trail Blazers sezona bir NBA şampiyonluğuyla başladı: Batı ekibinin yaz ligi kadrosu 2018 NBA Las Vegas Yaz Ligi’nin şampiyonu oldu.
Blazers, 2017 şampiyonluk maçının rövanşı niteliğindeki mücadelede Los Angeles Lakers‘ı 91-73 mağlup edip şampiyonluğa uzandı.
Maçı baştan sona önde götüren Portland, Las Vegas Yaz Ligi tarihinin en farklı final galibiyetini aldı ve 7-0’lık yenilgisiz bir dereceyle şampiyon oldu.
KJ McDaniels 17 sayıyla maçın en skoreri olurken Final MVP’si ödülünü kazandı.
Wade Baldwin 14 sayı, 6 asist, 4 ribaunt ekledi. Trent Jr. 12, Jenkins 11, Layman ve Goodwin 10’ar sayıyla galibiyete katkı yaptı.
Lakers‘da 22 dakika oynatılan Hart 3/12’le 12 sayıda kaldı.
Mykhailiuk 11, Ayres 10 sayı attı. Dolayısıyla mağlubiyet kaçınılmaz oldu. (Eurohoops)
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