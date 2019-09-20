NBA TV geri döndü!
Türkiye’nin lider dijital platformu Digiturk, Amerikan ulusal basketbol ligi NBA’in resmi yayıncısı NBA TV’yi içerikleri arasına ekledi.
NBA TV bugünden itibaren Digiturk 73. kanal üzerinden basketbolseverlerle buluşuyor.
Türkiye’nin lider dijital platformu Digiturk, dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını üyeleri ile buluşturmaya devam ediyor. Digiturk, Amerikan ulusal basketbol ligi NBA’in resmi yayıncısı NBA TV’yi platformdaki spor kanalları arasına ekledi. NBA TV bugünden itibaren Digiturk 73. kanal üzerinden basketbolseverlerle buluşuyor.
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