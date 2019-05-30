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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

NBA play-off final serisi TEK MAÇ'la başlıyor! iddaa'nın favorisi...

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NBA play-off final serisi TEK MAÇ'la başlıyor! iddaa'nın favorisi...

Doğu Konferansı'nın şampiyonu Toronto Raptors ile Batı Konferansı'nın şampiyonu Golden State Warriors'ı karşı karşı getirecek NBA play-off final serisi bu gece başlıyor! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

TORONTO - GOLDEN STATE

- Milwaukee Bucks'ı 0-2 geriden gelip 4-2 deviren Toronto Raptors, NBA play-off final serisinde de ev sahibi avantajını elinde bulunduruyor.

- Kawhi Leonard, normal sezona göre sayı ortalamasını yaklaşık 5 sayı yukarı çekti ama Danny Green'in düşük yüzdeyle şut atması Kanada ekibinin en önemli gündem maddesi...

- Danny Green play-off boyunca, bu geceye kadar %32.5 şut yüzdesiyle oynadı. Normal sezonda Warriors'a karşı %52.4'le oynayan Green, daha önce çıktığı 12 final maçında ise %52.2 üçlük yüzdesi tutturdu.

- Golden State Warriors, Portland Trail Blazers'ı güle oynaya 4-0 geçince, bu geceki maç öncesi tam 9 gün dinlenme şansı buldu.

- Bu uzunca dinlenme sonrası gözler DeMarcus Cousins ve Kevin Durant'e çevrilmişti ki, Koç Steven Kerr'den iki oyuncusu için de açıklama geldi!

- "Cousins için maç saati karar vereceğiz. Ağrısı kalmadığını söyleyebilirim ama yine de ritmini bulmasını ve kendini iyi hissetmesini bekleyeceğiz."

- "Durant ilk maç kesin olarak yok. Önce kendi başına çalışmalara başlamasını bekliyoruz, sonra takımla antrenmanlara çıkacak. İkinci maç için şimdiden konuşmak erken ama oynaması şaşırtıcı olur."

MİSLİ.COM YAZARI ÖNDER KARAKAYA NE DİYOR?

NBA'de merakla beklenen final serisi nihayet başlıyor. Raptors ile Warriors, eşleşmenin ilk randevusu için Kanada'da buluşacaklar. İki ekip de yeterince dinlendi ve hatta bir miktar soğudular. Bu tarz soğukluklar genellikle akabinde düşük skorlu müsabakalar ortaya çıkarır. Bu doğrultuda, açılış gecesi için net bir tahminde bulunmanın hakikaten güç olduğunun da altını çizerek önceliğimi ALT seçimine vereceğim. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısında epey düşük bir skorla yüzleşme olasılığımız hayli fazla diye düşünüyorum. Ortam ısındıkça tempo zaman zaman yukarılara çıkacaktır, fakat iddaa'da açılan 214.5 sayılık baraj aşılmaz.

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NBA play-off final serisi TEK MAÇla başlıyor iddaanın favorisi...

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