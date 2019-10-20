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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.10.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

NBA ne zaman başlayacak? İşte NBA 2019-2020 sezonu fikstürü

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NBA ne zaman başlayacak? İşte NBA 2019-2020 sezonu fikstürü

Basketbolseverlerin gözü NBA 2019 2020 sezonunda . NBA'de 2019-2020 sezonunda ilk hafta maçları için sayılı gün kaldı. Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Toronto Raptors, New Orleans Pelicans ile karşı karşıya gelecek. Peki, bu yıl NBA ne zaman başlayacak? NBA 2019-2020 sezonu fikstürü

Dünya çapında ilgi gören ve basketbolseverlerin yakından takip ettiği NBA 2019-2020 sezonu başlıyor. Birçok baksetbol yıldızı, yeni sezon öncesinde takım değiştirdi. Anthony Davis ve LeBron James'in Los Angeles Lakers'ta, Kawhi Leonard ve Paul George'un Los Angeles Clippers'ta, Kyrie Irving ve Kevin Durant'in Brooklyn Nets'te buluştuğu NBA 2019-2020 sezonu fikstürü günler öncesinden paylaşıldı. Peki, NBA ne zaman başlayacak, ilk mücadele hangi tarihte yapılacak. İşte, NBA 2019-2020 sezonuyla ilgili bilgiler...

NBA ne zaman başlayacak?

NBA'de 2019-2020 sezonunun ilk maçı 23 Ekim Çarşamba gecesi TSİ 03:00'de Toronto Raptors ile New Orleans Pelicans arasında gerçekleşecek. 

NBA 2019-2020 sezonu fikstürü

23 Ekim 2019 Çarşamba 03:00

Toronto Raptors - New Orleans Pelicans

23 Ekim 2019 Çarşamba 05:30

L. A. Clippers - L. A. Lakers

24 Ekim 2019 Perşembe 02:00

Charlotte Hornets - Chicago Bulls

24 Ekim 2019 Perşembe 02:00

Indiana Pacers - Detroit Pistons

24 Ekim 2019 Perşembe 02:00

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers

24 Ekim 2019 Perşembe 02:30

Brooklyn Nets - Timberwolves

24 Ekim 2019 Perşembe 02:30

Miami Heat - Memphis Grizzlies

24 Ekim 2019 Perşembe 02:30

Philadelphia 76ers - Boston Celtics

24 Ekim 2019 Perşembe 03:30

Dallas Mavericks - Washington Wizards

24 Ekim 2019 Perşembe 03:30

San Antonio Spurs - New York Knicks

24 Ekim 2019 Perşembe 04:00

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder

24 Ekim 2019 Perşembe 05:00

Phoenix Suns - Sacramento Kings

24 Ekim 2019 Perşembe 05:00

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets

25 Ekim 2019 Cuma 02:00

Detroit Pistons - Atlanta Hawks

25 Ekim 2019 Cuma 03:00

Houston Rockets - Milwaukee Bucks

25 Ekim 2019 Cuma 05:30

Golden State Warriors - L. A. Clippers

26 Ekim 2019 Cumartesi 02:00

Boston Celtics - Toronto Raptors

26 Ekim 2019 Cumartesi 02:00

Charlotte Hornets - Timberwolves

26 Ekim 2019 Cumartesi 02:30

Brooklyn Nets - New York Knicks

26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00

Memphis Grizzlies - Chicago Bulls

26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks

26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00

Oklahoma City Thunder - Washington Wizards

26 Ekim 2019 Cumartesi 04:00

Denver Nuggets - Phoenix Suns

26 Ekim 2019 Cumartesi 05:00

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers

26 Ekim 2019 Cumartesi 05:30

L. A. Lakers - Utah Jazz

27 Ekim 2019 Pazar 00:00

Milwaukee Bucks - Miami Heat

27 Ekim 2019 Pazar 02:00

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers

27 Ekim 2019 Pazar 02:30

Atlanta Hawks - Orlando Magic

27 Ekim 2019 Pazar 02:30

New York Knicks - Boston Celtics

27 Ekim 2019 Pazar 04:00

Chicago Bulls - Toronto Raptors

27 Ekim 2019 Pazar 04:00

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers

27 Ekim 2019 Pazar 04:00

Houston Rockets - New Orleans Pelicans

27 Ekim 2019 Pazar 04:00

Utah Jazz - Sacramento Kings

27 Ekim 2019 Pazar 04:30

San Antonio Spurs - Washington Wizards

27 Ekim 2019 Pazar 05:00

Phoenix Suns - L. A. Clippers

27 Ekim 2019 Pazar 22:30

Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors

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