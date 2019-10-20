NBA ne zaman başlayacak? İşte NBA 2019-2020 sezonu fikstürü
Basketbolseverlerin gözü NBA 2019 2020 sezonunda . NBA'de 2019-2020 sezonunda ilk hafta maçları için sayılı gün kaldı. Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Toronto Raptors, New Orleans Pelicans ile karşı karşıya gelecek. Peki, bu yıl NBA ne zaman başlayacak? NBA 2019-2020 sezonu fikstürü
Dünya çapında ilgi gören ve basketbolseverlerin yakından takip ettiği NBA 2019-2020 sezonu başlıyor. Birçok baksetbol yıldızı, yeni sezon öncesinde takım değiştirdi. Anthony Davis ve LeBron James'in Los Angeles Lakers'ta, Kawhi Leonard ve Paul George'un Los Angeles Clippers'ta, Kyrie Irving ve Kevin Durant'in Brooklyn Nets'te buluştuğu NBA 2019-2020 sezonu fikstürü günler öncesinden paylaşıldı. Peki, NBA ne zaman başlayacak, ilk mücadele hangi tarihte yapılacak. İşte, NBA 2019-2020 sezonuyla ilgili bilgiler...
NBA ne zaman başlayacak?
NBA'de 2019-2020 sezonunun ilk maçı 23 Ekim Çarşamba gecesi TSİ 03:00'de Toronto Raptors ile New Orleans Pelicans arasında gerçekleşecek.
NBA 2019-2020 sezonu fikstürü
23 Ekim 2019 Çarşamba 03:00
Toronto Raptors - New Orleans Pelicans
23 Ekim 2019 Çarşamba 05:30
L. A. Clippers - L. A. Lakers
24 Ekim 2019 Perşembe 02:00
Charlotte Hornets - Chicago Bulls
24 Ekim 2019 Perşembe 02:00
Indiana Pacers - Detroit Pistons
24 Ekim 2019 Perşembe 02:00
Orlando Magic - Cleveland Cavaliers
24 Ekim 2019 Perşembe 02:30
Brooklyn Nets - Timberwolves
24 Ekim 2019 Perşembe 02:30
Miami Heat - Memphis Grizzlies
24 Ekim 2019 Perşembe 02:30
Philadelphia 76ers - Boston Celtics
24 Ekim 2019 Perşembe 03:30
Dallas Mavericks - Washington Wizards
24 Ekim 2019 Perşembe 03:30
San Antonio Spurs - New York Knicks
24 Ekim 2019 Perşembe 04:00
Utah Jazz - Oklahoma City Thunder
24 Ekim 2019 Perşembe 05:00
Phoenix Suns - Sacramento Kings
24 Ekim 2019 Perşembe 05:00
Portland Trail Blazers - Denver Nuggets
25 Ekim 2019 Cuma 02:00
Detroit Pistons - Atlanta Hawks
25 Ekim 2019 Cuma 03:00
Houston Rockets - Milwaukee Bucks
25 Ekim 2019 Cuma 05:30
Golden State Warriors - L. A. Clippers
26 Ekim 2019 Cumartesi 02:00
Boston Celtics - Toronto Raptors
26 Ekim 2019 Cumartesi 02:00
Charlotte Hornets - Timberwolves
26 Ekim 2019 Cumartesi 02:30
Brooklyn Nets - New York Knicks
26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00
Memphis Grizzlies - Chicago Bulls
26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00
New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks
26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00
Oklahoma City Thunder - Washington Wizards
26 Ekim 2019 Cumartesi 04:00
Denver Nuggets - Phoenix Suns
26 Ekim 2019 Cumartesi 05:00
Sacramento Kings - Portland Trail Blazers
26 Ekim 2019 Cumartesi 05:30
L. A. Lakers - Utah Jazz
27 Ekim 2019 Pazar 00:00
Milwaukee Bucks - Miami Heat
27 Ekim 2019 Pazar 02:00
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers
27 Ekim 2019 Pazar 02:30
Atlanta Hawks - Orlando Magic
27 Ekim 2019 Pazar 02:30
New York Knicks - Boston Celtics
27 Ekim 2019 Pazar 04:00
Chicago Bulls - Toronto Raptors
27 Ekim 2019 Pazar 04:00
Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers
27 Ekim 2019 Pazar 04:00
Houston Rockets - New Orleans Pelicans
27 Ekim 2019 Pazar 04:00
Utah Jazz - Sacramento Kings
27 Ekim 2019 Pazar 04:30
San Antonio Spurs - Washington Wizards
27 Ekim 2019 Pazar 05:00
Phoenix Suns - L. A. Clippers
27 Ekim 2019 Pazar 22:30
Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors
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