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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.12.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

NBA Maç Sonuçları | James Harden coştu, 60 attı!

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NBA Maç Sonuçları | James Harden coştu, 60 attı!

NBA'de Rockets, James Harden'ın 3 çeyrekte 60 sayı attığı maçta Hawks'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, James Harden'ın 3 çeyrekte 60 sayı attığı karşılaşmada Atlanta Hawks'ı 158-111 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Atlanta Hawks'ı ağırlayan sezonun formda takımlarından Houston Rockets, rakibini 47 sayı farkla mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı.

Rockets'ta ilk üç periyot süre alan James Harden, 60 sayı, 8 asist ve 3 ribaunt ile ön plana çıkarken, Ben McLemore 24 sayı ve 13 ribauntla "double
double" yaptı. Hawks'ta ise Trae Young, takımına 37 sayı, 7 asist ve 3 ribauntluk katkıda bulundu.

- Furkan Korkmaz 12 sayı attı, Philadelphia 76ers evinde kazandı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 119-116 yendi.

Ev sahibi ekipte Joel Embiid 32 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons 15 sayı ve 13 asist ile "double double" yaparken, Furkan Korkmaz takımına 12 sayılık katkıda bulundu.

Indiana Pacers'ta ise T. J. Warren 29, Malcolm Brogdon 28 sayı kaydetti.

- Ersanlı Bucks, Hornets'i mağlup etti

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, ağırladığı Charlotte Hornets'i 137-96 mağlup etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 26 sayıyla ön plana çıkan oyuncu oldu. Ersan İlyasova ise 11 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Hornets'ta Devonte Graham, takımına 24 sayı, 5 asist ve 4 ribauntluk katkı yaptı.

- Sonuçlar

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 100-97 (Uzatmada)
Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 119-116
Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 137-96
Houston Rockets-Atlanta Hawks: 158-111

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