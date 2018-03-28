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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fatih SABOVİC
28.03.2018 - 22:12, Son Güncelleme:

NBA hayalinden terminal dramına

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NBA hayalinden terminal dramına

22 yaşındaki oyuncunun durumu, “Türkiye’de sporcu psikolojisi ve özel yaşamıyla ne kadar ilgileniliyor” sorusunu akıllara getirdi.

NBA hayalinden terminal dramınaKariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen Mehmet, geçen yıl bir süre Atatürk Havalimanı’nda yaşadı.

NBA’de Los Angeles Lakers’a transfer olma hayâli, psikolojik sorunları yüzünden kâbusa dönüştü

Mehmet Şanlı’nın hikâyesinin arkasından, temeli aile içi şiddet iddialarına dayanan bir dram çıktı



Türkiye, geçen sezon Nilüfer Belediyespor kadrosunda yer alan 2,04 metre boyunda ve 22 yaşındaki basketbolcu Mehmet Şanlı’nın dramını konuşuyor.

2017 yılının sonlarında psikolojik problemleri nedeniyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş bölümünde bir süre yaşayan, Türkiye Basketbol Federayonu’nun devreye girmesiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alınan, ancak geçtiğimiz günlerde tekrar terminale dönen Mehmet’in hikâyesini, ATV Haber Muhabiri Mahmut Keşan ortaya çıkardı. Psikolojik sorunlarla boğuşan Mehmet’in durumu; spotları bir anda alt yapılara, oyuncu psikolojisine, oyuncu adaylarının arkadaşları, aileleri ve kulüplerindeki hocalarıyla olan ilişkilerine çevirdi. Akıllara, “Türkiye’de sporcu psikolojisi ve özel yaşamıyla ne kadar ilgileniliyor” sorusu geldi.


MEHMET’iN MiLLi TAKIMDAKi BiR HOCASI ANLATTI...

HİÇ DUŞ ALMIYORDU, SÜT İÇMEDEN UYUYAMIYORDU

NBA hayalinden terminal dramına
Fotoğraflar: İbrahim YILDIZ / DHA


Annesini 11 yaşındayken kaybeden Mehmet Şanlı, basketbol kariyerine doludizgin devam edip, hayata parkelerde NBA hayalinin peşinden koşarak tutundu. 

Mehmet’in, Türkiye Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde koçluğunu yapan bir basketbol adamına ulaşan Hürriyet, yaşananların perde arkasına ışık tuttu.

Atatürk Havalimanı’nda, ATV mikrofonlarına, “San Francisco’ya gideceğim” diyen Mehmet’in, milli takımlarda koçluğunu yapan yönetici, oyuncunun çok küçük yaşlarda, “1-2 seneye nerelerde olmayı hedefliyorsun” sorusuna, “Seneye Los Angeles Lakers’la imzalıyorum” şeklinde ciddi karşılıklar verdiğini belirtti.

Mehmet’in; kendisine bir tek, “Şanlı” diye seslenildiğinde tepki verdiği, milli takım kamplarında hiç duş almadığı, 17 yaşına geldiğinde dahi gece süt içmeden ve odasındaki TV’nin fişini çekmeden uyuyamadığı, ayrıca asla yere eğilmediği ve bu sebeple kariyerinde hiçbir zaman halter çalışmadığı da öğrenildi.


MENAJERLERi PSiKOLOJiK DESTEK GÖRMESiNi SAĞLADI

MASÖRLER, VÜCUDUNDAKİ İZLERDEN ANLADI AMA...

NBA hayalinden terminal dramına
· DÜN yine Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nden uçağa binmeye çalışan Mehmet Şanlı, polisler tarafından geri çevrildi. Mehmet’in, kendi çabalarıyla ABD’ye vize başvurusu dahi yaptığı öğrenildi.


Mehmet’in milli takımın alt yaş kategorilerinde koçluğunu yapan basketbol adamı, çarpıcı konulara da değindi. Genç basketbolcunun küçük yaşlardan itibaren takım masörleri tarafından vücudunda fiziksel şiddet izlerine rastlandığı, oyuncunun annesinin vefatı sonrası ailesi içerisinde ciddi problemler yaşadığının bilindiği ifade edildi.

Mehmet Şanlı’nın menajerliğini yapan şirketteki büyüklerinin, psikolojik tedavi görmesine ön ayak olmalarına rağmen bir türlü bu terapilerin sonuç vermediği ve obsesif davranışlarının sürdüğü de öğrenildi.

Yaşadığı problemli çocukluk döneminin ardından 2013’te önce Fenerbahçe ile yolları ayrılan Mehmet, Beşiktaş’a gidip orada da tutunamamıştı. Sonrasında İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve Nilüfer Belediyespor formaları giyen 22 yaşındaki genç oyuncuya, Atatürk Havalimanı’nda yaşadığı ilk dönemin sonunda Türkiye Basketbol Federasyonu sahip çıkmıştı.

 

KÜÇÜK YAŞLARDA DESTEK ALSA, BÖYLE Mi OLURDU?

KULÜPLERDE FİZYOTERAPİST VAR PEKİ YA PSİKOLOG?


TBF’nin İstanbul’da bir ev tutup maaşa bağladığı Mehmet, tedavisi sonrası ilaçlarını kullanmayı redderek geçtiğimiz günlerde evden kaçıp tekrar Atatürk Havalimanı’na geldi. Sürekli, pasaportuyla ABD’ye giden uçaklara binmek üzere pasaport kontrolüne giden genç basketbolcuyu, polis memurları her defasında bundan vazgeçiriyor. Oyuncu hâlen Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde kalıyor.

Öte yandan, “Avrupa ve Türkiye’de alt yaş kategorileri ile A takım bazında zorunlu psikolog bulundurma durumu var mı?” sorusunun yanıtı ise, “Hayır” oldu. TBF’nin de, diğer ülkelerdeki gibi kulüplere psikolog konusunda telkinde bulunduğu, ancak bunun bir kural ya da zorunluluk olmadığı öğrenildi.

 


MEHMET’iN JENERASYONUNDAN BiR OYUNCU KONUŞTU:

TAKIM iÇiNDE DE PSiKOLOJiK ŞiDDET GÖRDÜ!

- HÜRRİYET, Mehmet Şanlı ile aynı jenerasyonda forma giyen bir basketbolcuya da ulaştı. Mehmet’in yaşadığı psikolojik problemler nedeniyle oynadığı çoğu takımda çok az arkadaşı olduğu, kendisine çirkin şakalar yapıldığı, zaman zaman onunla fazlasıyla alay edildiği ve buna bazı takımlardaki idarecilerin de göz yumduğu belirtildi.

Bu gerçekler; ‘Yarış atı’ muamelesi yapılan, ‘para kaynağı’ gibi görülen, hedefleri konusundaki yönlendirmeler öncesi psikolojik ve karakteristik zemin oluşturulmadan sadece ‘kazanmak ve kaybetmek’ üzerine kurulu bir ‘spor kültürü’ aşılanan alt yapılardaki bazı çocuklarımızın geleceği için acilen harekete geçmemiz gerektiğini tekrar gösterdi.

 

NBA hayalinden terminal dramına

F.Bahçe ve Beşiktaşta oynamıştı... Şimdi havalimanında yaşıyor
F.Bahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı... Şimdi havalimanında yaşıyor

 

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