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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
aa-spor
24.11.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

NBA Gecenin sonuçları | Bucks ve Lakers galip geldi

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NBA Gecenin sonuçları | Bucks ve Lakers galip geldi

NBA'de Bucks ve Lakers galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-104 yenerek 6 maç sonra galibiyete uzandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 104-90 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Detroit Pistons'ı ağırlayan sezonun formda takımlarından Milwaukee Bucks, rakibini 14 sayı farkla mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı.

Üst üste 7. kez sahadan galip ayrılan Doğu Konferansı lideri Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle "double double" yaparken, Wesley Matthew 13, Eric Bledsoe 11 sayı kaydetti.

Konuk ekipte ise Derrick Rose 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. Andre Drummond 12 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptı.

- Lakers seriyi bozmadı

Deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 109-108 mağlup eden Los Angeles Lakers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performans sergilerken, Anthony Davis 22 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Grizzlies'ta Ja Morant 26, Jae Crowder 21, Jaren Jackson 20 sayıyla salondan ayrıldı.

- Cedili Cavaliers 6 maç sonra kazandı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-104 yenerek 6 maç sonra galibiyete uzandı.

32 dakika süre alan Cedi Osman'ın 2 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkı sağladığı Cavaliers'ta, Jordan Clarkson 28, Tristan Thompson 25, Colin Sexton 19 sayıyla oynadı.

Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, C.J. McCollum da 20 sayı, 6 ribaund, 5 asistle maçı tamamladı.

- Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 98-100
Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 115-116
Indiana Pacers-Orlando Magic: 111-106
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 116-119
New York Knicks-San Antonio Spurs: 104-111
Philadelphia 76ers-Miami Heat: 113-86
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 108-109
Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-104
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 104-90
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 128-120

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