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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
29.05.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

NBA finali ne zaman? NBA final maçı tarihleri

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NBA finali ne zaman? NBA final maçı tarihleri

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) final heyecanının başlamasına artık sayılı günler kaldı. Tüm basketbolseverlerin dört gözle beklediği finalin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, NBA finali ne zaman? NBA final maçları ne zaman yapılacak?

Dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından olan NBA'in 2018 finali için geri sayım başladı. Amerikan Basketbol Ligi'nde Golden State Warriors ve Cleveland Cavaliers final için toplamda 7 maç yapacak. Final maçlarının başlamasına kısa bir süre kala sporseverler 'NBA finali ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, merak edilen o sorunun yanıtı...

NBA FİNALİ NE ZAMAN?

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı play-off'larında Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics'i 87-79 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve NBA finaline yükselen ilk takım oldu. Ardınan, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde konuk olduğu Houston Rockets'ı 101-92 yenen Golden State Warriors'da finale adını yazdıran ikinci takım oldu. İşte, maç final maçı tarihleri...

1. Maç | 1 Haziran (04:00) Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers

2. Maç | 4 Haziran (03:00) Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers

3. Maç | 7 Haziran (04:00) Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors

4. Maç | 9 Haziran (04:00) Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors

5. Maç | 12 Haziran (04:00) Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers

6. Maç | 15 Haziran (04:00) Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors

7. Maç | 18 Haziran (03:00) Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers

NOT: Maç saatleri TSİ’ye göre yazılmıştır ve 5 - 6 - 7. maçlar ilk müsabakalarda şampiyon belli olmadığı ve gerek görüldüğü takdirde oynanacaktır.

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