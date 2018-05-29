NBA finali ne zaman? NBA final maçı tarihleri
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) final heyecanının başlamasına artık sayılı günler kaldı. Tüm basketbolseverlerin dört gözle beklediği finalin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, NBA finali ne zaman? NBA final maçları ne zaman yapılacak?
Dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından olan NBA'in 2018 finali için geri sayım başladı. Amerikan Basketbol Ligi'nde Golden State Warriors ve Cleveland Cavaliers final için toplamda 7 maç yapacak. Final maçlarının başlamasına kısa bir süre kala sporseverler 'NBA finali ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, merak edilen o sorunun yanıtı...
NBA FİNALİ NE ZAMAN?
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı play-off'larında Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics'i 87-79 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve NBA finaline yükselen ilk takım oldu. Ardınan, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde konuk olduğu Houston Rockets'ı 101-92 yenen Golden State Warriors'da finale adını yazdıran ikinci takım oldu. İşte, maç final maçı tarihleri...
1. Maç | 1 Haziran (04:00) Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers
2. Maç | 4 Haziran (03:00) Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers
3. Maç | 7 Haziran (04:00) Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors
4. Maç | 9 Haziran (04:00) Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors
5. Maç | 12 Haziran (04:00) Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers
6. Maç | 15 Haziran (04:00) Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors
7. Maç | 18 Haziran (03:00) Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers
NOT: Maç saatleri TSİ’ye göre yazılmıştır ve 5 - 6 - 7. maçlar ilk müsabakalarda şampiyon belli olmadığı ve gerek görüldüğü takdirde oynanacaktır.
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