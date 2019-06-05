NBA Final Serisi'nde üçüncü maç, iddaa'da TEK MAÇ! Misli.com'da CANLI...
Toronto'da oynanan son maçı kazanan Warriors, Raptors'tan saha üstünlüğünü aldı ve arkasına bakmadan ilerlemek istiyor! NBA Final Serisi'nde üçüncü maç, iddaa'da TEK MAÇ! Misli.com'da ise CANLI YAYIN var, işte detaylar...
- DeMarcus Cousins döndü, Draymond Green triple-double'a yakın performans sergiledi, Stephen Curry kötü şut günündeydi ama Golden State, Toronto'yu deplasmanda yenip seriye denge getirdi.
- Daha önemlisi, final serisinde saha avantajını da eline aldı!
- Kötü haber ise Klay Thomspon'dan geldi! 25 sayıyla oynadığı maçın son anlarında kenara gelen Thompson'ın durumu, kritik üçüncü maç öncesi belirsizliğini koruyor... "Maç saati karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.
- Kevin Looney sezonu kapattı, Kevin Durant üçüncü maçta kesin olarak yok!
- Toronto cephesinde ise hayal kırıklığı hakim! Bir ara 12 sayıya kadar çıkarttıkları fark sonrası, ikinci yarının başındaki yedikleri 18-0'lık seri ile maçı kaybettiler.
- Çok düşük şut yüzdesi ile oynamaları da saha avantajının ellerinin altından kayıp gitmesine vesile oldu denebilir...
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MİSLİ.COM YAZARI ORKUN ÇOLAKOĞLU NE DİYOR?
Warriors deplasmanda ikinci maçı kazanarak saha avantajını aldı, ancak önemli kayıpları var.
Köprücük kemiği sakatlığı geçiren Kevon Looney serinin kalanında oynayamayacak ve her ne kadar takımın ana yıldızlarından biri değilse de, uzun rotasyonunda çok önemli bir parçaydı. Belki daha önemlisi Klay Thompson'ın sakatlığı. Thompson dün takımın şut idmanına katıldı ve görüntü oynayabileceği yönünde, ancak hangi kapasitede olacağını kestirmek kolay değil. Kevin Durant ise bu maçta da kesin olarak yok.
Bu şartlar altında Warriors'ın maçın net favorisi olduğunu söylemek bence zor.
Alt-Üst bahsine yönelmek daha mantıklı olabilir ve orada da, Raptors'ın ikinci maçtaki kadar kötü hücum etmeyeceği tahminiyle 213 sayı üstüne bir sayı toplamına daha yakınım.
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