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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
02.06.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

NBA Final Serisi'nde ikinci maç, iddaa'da TEK MAÇ! Canlı Yayın da var...

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NBA Final Serisi'nde ikinci maç, iddaa'da TEK MAÇ! Canlı Yayın da var...

Son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Golden State'i yenip, NBA Final Serisi'nde 1-0 öne geçen Toronto'da tek hedef var: Oakland'a 2-0 ile gitmek! iddaa'da TEK MAÇ, Misli.com'da CANLI YAYIN... İşte detaylar...

TORONTO - GOLDEN STATE

* 118-109 Toronto Raptors'ın üstünlüğü ile sona eren ilk maçın en dikkat çeken performansı kuşkusuz Pascal Siakam'dan geldi.

* Normal sezonu 17, play-off dönemini ise 19 sayı ile geçen Siakam'dan gelen 32 sayı ibreyi Toronto'ya çevirmeye yetti! 32 sayısını 14/17 ile atması da cabası...

* Marc Gasol ve Fred VanVleet ikilisinden de 35 sayılık katkı alınınca, Kawhi Leonard'ın standart oyununu ortaya koymaıs yeterli oldu.

* Golden State cephesinde ise Kevin Durant'in yokluğu oldukça hissedilmeye başladı. Toronto'da olan Durant, set üstü şut çalışmalarında yer aldı ama bu gece de kadroda olmayacak. 

* İyi haber ise Iguodala'dan geldi. İlk maçta bir pozisyon sonrası sekerek kenara gelen tecrübeli ismin, takımıyla birlikte serinin ikinci maçında sahne alabileceği açıklandı.

NBA Final Serisinde ikinci maç, iddaada TEK MAÇ Canlı Yayın da var...

MİSLİ.COM YAZARI ÖNDER KARAKAYA NE DİYOR?

Golden State Warriors, NBA Final Serisi'nin ikinci randevusunda da Kevin Durant'ten yoksun olacak. Bu hiç kuşkusuz Warriors'ın hücum tehdidi açısından büyük kayıp. Karşılarında Raptors gibi bir rakibi bulana dek Durant'in eksikliği pek de hissedilmemişti, fakat şimdi durum farklı.

Ne var ki, ben bu kapışmada son şampiyonun konuyu savunmayla çözeceğini düşünüyorum. Kilit adam Draymond Green olacak. Toronto Raptors içeride yine yoğun bir atmosfer ve enerjiyle oynayacaktır, fakat asla açılış maçı gibi olacağını düşünmüyorum.

Golden State kazanır, seri Oakland'a 1-1 ile taşınır. (iddaa oranı --> 1,95)

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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