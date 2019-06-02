NBA Final Serisi'nde ikinci maç, iddaa'da TEK MAÇ! Canlı Yayın da var...
Son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Golden State'i yenip, NBA Final Serisi'nde 1-0 öne geçen Toronto'da tek hedef var: Oakland'a 2-0 ile gitmek! iddaa'da TEK MAÇ, Misli.com'da CANLI YAYIN... İşte detaylar...
* 118-109 Toronto Raptors'ın üstünlüğü ile sona eren ilk maçın en dikkat çeken performansı kuşkusuz Pascal Siakam'dan geldi.
* Normal sezonu 17, play-off dönemini ise 19 sayı ile geçen Siakam'dan gelen 32 sayı ibreyi Toronto'ya çevirmeye yetti! 32 sayısını 14/17 ile atması da cabası...
* Marc Gasol ve Fred VanVleet ikilisinden de 35 sayılık katkı alınınca, Kawhi Leonard'ın standart oyununu ortaya koymaıs yeterli oldu.
* Golden State cephesinde ise Kevin Durant'in yokluğu oldukça hissedilmeye başladı. Toronto'da olan Durant, set üstü şut çalışmalarında yer aldı ama bu gece de kadroda olmayacak.
* İyi haber ise Iguodala'dan geldi. İlk maçta bir pozisyon sonrası sekerek kenara gelen tecrübeli ismin, takımıyla birlikte serinin ikinci maçında sahne alabileceği açıklandı.
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Golden State Warriors, NBA Final Serisi'nin ikinci randevusunda da Kevin Durant'ten yoksun olacak. Bu hiç kuşkusuz Warriors'ın hücum tehdidi açısından büyük kayıp. Karşılarında Raptors gibi bir rakibi bulana dek Durant'in eksikliği pek de hissedilmemişti, fakat şimdi durum farklı.
Ne var ki, ben bu kapışmada son şampiyonun konuyu savunmayla çözeceğini düşünüyorum. Kilit adam Draymond Green olacak. Toronto Raptors içeride yine yoğun bir atmosfer ve enerjiyle oynayacaktır, fakat asla açılış maçı gibi olacağını düşünmüyorum.
Golden State kazanır, seri Oakland'a 1-1 ile taşınır. (iddaa oranı --> 1,95)
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