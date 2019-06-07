NBA Final Serisi'nde 4. raunt! iddaa'da TEK MAÇ, Misli.com'da CANLI...
Toronto Raptors, Oracle Arena'da oynanan serinin üçüncü maçını kazandı ve saha avantajını tekrardan eline aldı! 4. raunt iddaa'da TEK MAÇ, Misli.com CANLI... İşte maç önü notları...
- Klay Thompson'ın üçüncü maçta sahne almamasını avantaja çeviren Toronto Raptors, Oracle Arena'da kazanıp hem seride 2-1 öne geçti, hem de saha avantajını geri aldı!
- Durant zaten yoktu, Thompson'ın da yokluğunda tüm sorumluluğu üstlenen Stephen Curry'nin 47 sayılık performansı galibiyete yetmedi.Takım halinde %40'ın altında şut attılar, Cousins süründü ve yenilgi kaçınılmaz oldu.
- Klay Thomspon'ın bu gece dönmesi bekleniyor. Kevin Durant yine yok, sezonu kapattığı açıklanan Kevon Looney ise "soru işareti" statüsüne geçti...
- İlk 5'teki tüm oyuncularından minimum 17 sayı katkısı alan Toronto Raptors, yüzdeli şut atarak emaneti geri aldı! Saha avantajı yeniden Kanada ekibinde...
- Kenardan gelen VanVleet de kritik anlarda el yakan üçlükleri sokunca ilk çeyreğin ortasında sonra arkalarına bakmadan kazandılar.
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MİSLİ.COM YAZARI ORKUN ÇOLAKOĞLU NE DİYOR?
Serinin en önemli belirleyicisi haline gelen Kevin Durant, dördüncü maçta da oynayamayacak, ancak Warriors Klay Thompson'ın muhtemelen oynayacak olmasıyla teselli buldu.
Raptors'ın önünde gerçekten büyük bir fırsat var çünkü Durant'siz Warriors onların etkili savunmasına karşı zor durumlara düşüyor. Üstelik Stephen Curry iki gün önce büyük yük taşıdı ve sadece bir günlük ara sonrasında bugün yorgunluk yaşadığını görebiliriz.
Warriors taraftarı önünde kazanıp seriyi 2-2'ye getirmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır, buna karşılık 5.5 handikap da bu şartlarda yüksek, ancak geçen sefer ÜST dedikten sonra bu maçta da ALT'a gidilmesinin mantıklı olabileceği fikrindeyim.
Klay Thompson'ın dönüşüyle güçlenecek Warriors savunması Raptors'ı geçen maçtaki kadar rahat hücum ettirmeyecektir, ama onların da rakip savunmaya karşı yarı sahada çok zorlandığını görüyoruz.
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