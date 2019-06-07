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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
07.06.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

NBA Final Serisi'nde 4. raunt! iddaa'da TEK MAÇ, Misli.com'da CANLI...

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NBA Final Serisi'nde 4. raunt! iddaa'da TEK MAÇ, Misli.com'da CANLI...

Toronto Raptors, Oracle Arena'da oynanan serinin üçüncü maçını kazandı ve saha avantajını tekrardan eline aldı! 4. raunt iddaa'da TEK MAÇ, Misli.com CANLI... İşte maç önü notları...

GOLDEN STATE - TORONTO

- Klay Thompson'ın üçüncü maçta sahne almamasını avantaja çeviren Toronto Raptors, Oracle Arena'da kazanıp hem seride 2-1 öne geçti, hem de saha avantajını geri aldı!

- Durant zaten yoktu, Thompson'ın da yokluğunda tüm sorumluluğu üstlenen Stephen Curry'nin 47 sayılık performansı galibiyete yetmedi.Takım halinde %40'ın altında şut attılar, Cousins süründü ve yenilgi kaçınılmaz oldu.

- Klay Thomspon'ın bu gece dönmesi bekleniyor. Kevin Durant yine yok, sezonu kapattığı açıklanan Kevon Looney ise "soru işareti" statüsüne geçti...

- İlk 5'teki tüm oyuncularından minimum 17 sayı katkısı alan Toronto Raptors, yüzdeli şut atarak emaneti geri aldı! Saha avantajı yeniden Kanada ekibinde...

- Kenardan gelen VanVleet de kritik anlarda el yakan üçlükleri sokunca ilk çeyreğin ortasında sonra arkalarına bakmadan kazandılar.

NBA Final Serisinde 4. raunt iddaada TEK MAÇ, Misli.comda CANLI...

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MİSLİ.COM YAZARI ORKUN ÇOLAKOĞLU NE DİYOR?

Serinin en önemli belirleyicisi haline gelen Kevin Durant, dördüncü maçta da oynayamayacak, ancak Warriors Klay Thompson'ın muhtemelen oynayacak olmasıyla teselli buldu.

Raptors'ın önünde gerçekten büyük bir fırsat var çünkü Durant'siz Warriors onların etkili savunmasına karşı zor durumlara düşüyor. Üstelik Stephen Curry iki gün önce büyük yük taşıdı ve sadece bir günlük ara sonrasında bugün yorgunluk yaşadığını görebiliriz.

Warriors taraftarı önünde kazanıp seriyi 2-2'ye getirmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır, buna karşılık 5.5 handikap da bu şartlarda yüksek, ancak geçen sefer ÜST dedikten sonra bu maçta da ALT'a gidilmesinin mantıklı olabileceği fikrindeyim.

Klay Thompson'ın dönüşüyle güçlenecek Warriors savunması Raptors'ı geçen maçtaki kadar rahat hücum ettirmeyecektir, ama onların da rakip savunmaya karşı yarı sahada çok zorlandığını görüyoruz.

 

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