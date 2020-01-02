NBA efsane ismi David Stern hayatını kaybetti
1984-2014 yılları arasında NBA'in patronu olan ve dünyada sporseverlerin takdirini kazanan Amerikalı spor adamı David Stern hayatını kaybetti.
1984-2014 yılları arasında NBA organizasyonunun başkanlık görevini üstlenen David Stern hayata gözlerini yumdu.
Geçtiğimiz gün beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki spor adamı, yaşam mücadelesini kaybetti ve gözlerini hayata yumdu.
NBA konuyla ilgili resmi açıklamayı resmi hesaplarından duyurdu. Stern, 30 yıl boyunca NBA'in başındaki isim olarak görev alarak tarihe ismini yazdırmıştı.
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