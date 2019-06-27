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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
TRT Spor
27.06.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

NBA Draft'ın 9 numarası Rui Hachimura, Wizards'ın kampına katıldı!

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NBA Draft'ın 9 numarası Rui Hachimura, Wizards'ın kampına katıldı!

NBA tarihinde ilk turda draft edilen ilk Japon basketbolcu olan Rui Hachimura, Washington Wizards'ın kampına katıldı.

21 yaşındaki yıldız adayı, Amerikan Basketbol Ligi'nde ilk turda draft edilen ilk Japon basketbol oyuncusu olarak da adını tarihte tarih yazdı.

Washington ekibinin mini kampında, genellikle genç oyucular yer alıyor.

Hachimura, NBA hayranları tarafından özellikle boyalı alandaki etkili oyunuyla üniversite yıllarından beri dikkat çekiyordu.

Etkili smaçları ve orta mesafe atışlarıyla rakip potada etkili olan 2 metre 3 santim boyundaki basketbolcu, Gonzaga üniversitesinde geçtiğimiz yıl 11 sayı, 4 nokta 7 ribaund ortalamaları tutturdu.

Japon basketbolcu, iri fiziğime rağmen hem hucumda hem de savunmada oldukça çevik bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

9'uncu sıradan draft edilen Rui Hachimura, takım stratejisini öğrenmek ve takımı için kilit bir oyuncu olabilmek adına takım arkadaşlarıyla aktif bir şekilde iletişim kurması gerektiğinin farklında olduğunu da vurguladı.

Hachimura'nın, gelecek ay NBA Yaz Ligi'nde neler yapacağı merak konusu...

NBA Draftın 9 numarası Rui Hachimura, Wizardsın kampına katıldı

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