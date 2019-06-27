NBA Draft'ın 9 numarası Rui Hachimura, Wizards'ın kampına katıldı!
NBA tarihinde ilk turda draft edilen ilk Japon basketbolcu olan Rui Hachimura, Washington Wizards'ın kampına katıldı.
21 yaşındaki yıldız adayı, Amerikan Basketbol Ligi'nde ilk turda draft edilen ilk Japon basketbol oyuncusu olarak da adını tarihte tarih yazdı.
Washington ekibinin mini kampında, genellikle genç oyucular yer alıyor.
Hachimura, NBA hayranları tarafından özellikle boyalı alandaki etkili oyunuyla üniversite yıllarından beri dikkat çekiyordu.
Etkili smaçları ve orta mesafe atışlarıyla rakip potada etkili olan 2 metre 3 santim boyundaki basketbolcu, Gonzaga üniversitesinde geçtiğimiz yıl 11 sayı, 4 nokta 7 ribaund ortalamaları tutturdu.
Japon basketbolcu, iri fiziğime rağmen hem hucumda hem de savunmada oldukça çevik bir yapıya sahip olduğunu belirtti.
9'uncu sıradan draft edilen Rui Hachimura, takım stratejisini öğrenmek ve takımı için kilit bir oyuncu olabilmek adına takım arkadaşlarıyla aktif bir şekilde iletişim kurması gerektiğinin farklında olduğunu da vurguladı.
Hachimura'nın, gelecek ay NBA Yaz Ligi'nde neler yapacağı merak konusu...
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