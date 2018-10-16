NBA bu gece, CANLI yayınlarla başlıyor! Boston'ın iddaa oranı...
Hasret bitti, basketbolun süper yıldızları Nesine.com'da parkeye çıkıyor! Sezon boyunca Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçları CANLI olarak ekranlara gelecek! İşte detaylar...
Basketbolseverlerin hasreti bitti, süper yıldızlar bu gece, yarın sabaha karşı parkeye çıkıyor!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçları sezon boyunca Nesine.com'da CANLI olarak ekranlara gelecek, açılış maçlarından son haberlere göz atalım...
BOS Celtics - PHI 76ers
- Doğu Konferansı'nda zirveye oynaması beklenen iki takımın kapışmasıyla sezonu açıyoruz!
- Boston Celtics'te geçtiğimiz sezonun başında sakatlanan Gordon Hayward'ın bu sene neler vereceği merak konusu.
- Tecrübelerini arttıran Jaylen Brown ve Jayson Tatum ile pota altında Al Horford, sürücü koltuğunda Kyrie Irving!
- Geçen sezon müthiş işler çıkartan ve adı süper yıldızlarla birlikte anılan Joel Embiid'in yanı sıra, 2.08 metrelik boyuyla standart bir oyun kurucudan ötesi olan Ben Simmons'lı Philadelphia 76ers...
GS Warriors - OKC Thunder
- Son şampiyon, son 4 sezonun 3'ünde şampiyon olan Golden State ise sezonu Russell Westbrook önderliğindeki Oklahoma'ya karşı açıyor...
- DeMarcus Cousins'ı kadroya kattılar ama yeni yıla kadar oynaması beklenmiyor.
- Oklahoma'da ise sağ dizinde problem olan Westbrook ve pota altındaki Steven Adams'ın durumları maç saati netlik kazanacak.
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) CANLI yayınları, sezon boyunca Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
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