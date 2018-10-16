NBA bu gece, CANLI yayınlarla başlıyor! Boston'ın iddaa oranı...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Basketbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
16.10.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

NBA bu gece, CANLI yayınlarla başlıyor! Boston'ın iddaa oranı...

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NBA bu gece, CANLI yayınlarla başlıyor! Boston'ın iddaa oranı...

Hasret bitti, basketbolun süper yıldızları Nesine.com'da parkeye çıkıyor! Sezon boyunca Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçları CANLI olarak ekranlara gelecek! İşte detaylar...

Basketbolseverlerin hasreti bitti, süper yıldızlar bu gece, yarın sabaha karşı parkeye çıkıyor!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçları sezon boyunca Nesine.com'da CANLI olarak ekranlara gelecek, açılış maçlarından son haberlere göz atalım...

BOS Celtics - PHI 76ers

- Doğu Konferansı'nda zirveye oynaması beklenen iki takımın kapışmasıyla sezonu açıyoruz!

- Boston Celtics'te geçtiğimiz sezonun başında sakatlanan Gordon Hayward'ın bu sene neler vereceği merak konusu.

- Tecrübelerini arttıran Jaylen Brown ve Jayson Tatum ile pota altında Al Horford, sürücü koltuğunda Kyrie Irving! 

- Geçen sezon müthiş işler çıkartan ve adı süper yıldızlarla birlikte anılan Joel Embiid'in yanı sıra, 2.08 metrelik boyuyla standart bir oyun kurucudan ötesi olan Ben Simmons'lı Philadelphia 76ers...

GS Warriors - OKC Thunder

- Son şampiyon, son 4 sezonun 3'ünde şampiyon olan Golden State ise sezonu Russell Westbrook önderliğindeki Oklahoma'ya karşı açıyor...

- DeMarcus Cousins'ı kadroya kattılar ama yeni yıla kadar oynaması beklenmiyor.

- Oklahoma'da ise sağ dizinde problem olan Westbrook ve pota altındaki Steven Adams'ın durumları maç saati netlik kazanacak.

Günün en popüler iddaa/basketbol tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) CANLI yayınları, sezon boyunca Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!

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