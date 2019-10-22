NBA bu gece başlıyor! LA Derbisi hem CANLI, hem de TEK MAÇ...
Basketbolseverlerin dört gözle beklediği gün geldi çattı! NBA heyecanı bu gece başlıyor, hem de müthiş bir kapışmayla... İşte takımlardan son haberler ve iddaa'da öne çıkanlar...
LA CLIPPERS - LA LAKERS
Los Angeles Clippers, hazırda işleyen sisteminden çok büyük kayıplar vermeden kadrosuna iki süperstarı katmayı başardı.
Kawhi Leonard, özellikle merak edilen noktada Lakers'ı değil Clippers'ı seçerken takıma Paul George takasını da bir anlamda yaptırmış oldu.
Tabi Clippers'ta Paul George'un sakatlığı nedeniyle kasım ayının ortasına kadar forma giyememesi bekleniyor. Yine yaz döneminde yaptıkları önemli takviyelerden Rodney McGruder da sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Los Angeles Lakers ise beklenen Anthony Davis takasını gerçekleştirerek oyun anlamında NBA'in en ideal ikilisini kazanmış oldu.
LeBron'un liderliğindeki Lakers, üçüncü süperstar için uzun süre bekleyip istediği sonucu alamayınca kalan bölümde serbest oyuncu piyasasında işini zorlaştırdı. Ama bunun altından iyi kalkarak önemli hamleler yaptılar.
Clippers maçı öncesi Kyle Kuzma'nın oynamayacağı açıklandı. DeMarcus Cousins'ın da zaten sezonu kapattığını belirtebiliriz. Rajon Rondo ve Alex Caruso'nun durumları ilerleyen saatlerde belli olacak.
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Los Angeles’ın şaşalı ortamında, böylesine güzel bir açılış maçında yüksek skor bekliyorum.
Maç sonuna yönelik ÜST seçeneklerini değerlendirilebilir bulsam da biraz sezon öncesi maçlarının da etkisiyle ilk yarıda skorun yüksek olmasını öncelikli tutuyorum.
İlk Yarı 114.5 ÜST - 1,70 iddaa oranıyla ideal tercih olur.
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