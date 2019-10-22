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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
22.10.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

NBA bu gece başlıyor! LA Derbisi hem CANLI, hem de TEK MAÇ...

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NBA bu gece başlıyor! LA Derbisi hem CANLI, hem de TEK MAÇ...

Basketbolseverlerin dört gözle beklediği gün geldi çattı! NBA heyecanı bu gece başlıyor, hem de müthiş bir kapışmayla... İşte takımlardan son haberler ve iddaa'da öne çıkanlar...

LA CLIPPERS - LA LAKERS

Los Angeles Clippers, hazırda işleyen sisteminden çok büyük kayıplar vermeden kadrosuna iki süperstarı katmayı başardı.

Kawhi Leonard, özellikle merak edilen noktada Lakers'ı değil Clippers'ı seçerken takıma Paul George takasını da bir anlamda yaptırmış oldu.

Tabi Clippers'ta Paul George'un sakatlığı nedeniyle kasım ayının ortasına kadar forma giyememesi bekleniyor. Yine yaz döneminde yaptıkları önemli takviyelerden Rodney McGruder da sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Los Angeles Lakers ise beklenen Anthony Davis takasını gerçekleştirerek oyun anlamında NBA'in en ideal ikilisini kazanmış oldu.

LeBron'un liderliğindeki Lakers, üçüncü süperstar için uzun süre bekleyip istediği sonucu alamayınca kalan bölümde serbest oyuncu piyasasında işini zorlaştırdı. Ama bunun altından iyi kalkarak önemli hamleler yaptılar.

Clippers maçı öncesi Kyle Kuzma'nın oynamayacağı açıklandı. DeMarcus Cousins'ın da zaten sezonu kapattığını belirtebiliriz. Rajon Rondo ve Alex Caruso'nun durumları ilerleyen saatlerde belli olacak.

NBA bu gece başlıyor LA Derbisi hem CANLI, hem de TEK MAÇ...

MİSLİ.COM YAZARI ORÇUN KONAKLILAR'IN TERCİHİ NE?

Los Angeles’ın şaşalı ortamında, böylesine güzel bir açılış maçında yüksek skor bekliyorum.

Maç sonuna yönelik ÜST seçeneklerini değerlendirilebilir bulsam da biraz sezon öncesi maçlarının da etkisiyle ilk yarıda skorun yüksek olmasını öncelikli tutuyorum.

İlk Yarı 114.5 ÜST - 1,70 iddaa oranıyla ideal tercih olur.

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