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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
01.02.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

NBA All-Star'da yedek kadrolar belirlendi

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NBA All-Star'da yedek kadrolar belirlendi

68'inci NBA All-Star maçında Doğu ve Batı konferanslarında yer alacak yedek oyuncular belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek 68. NBA All-Star maçında konfederasyon takımlarının yedek kadroları belirlendi.

Batı Konferansı'nın yedeklerinde Anthony Davis (New Orleans Pelicans), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) ve Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) yer aldı.

Doğu Konferansı'nda ise Bradley Beal (Washington Wizards), Blake Griffin (Detroit Pistons), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers) ve Nikola Vucevic (Orlando Magic) yedek kadroya adlarını yazdırdı.

Geçen hafta duyurulan takım kaptanları ve sahaya ilk 5'te çıkacak oyuncular listesinde ise şu isimler yer almıştı:

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'in kaptanlığını üstlendiği Batı Konferansı Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets) ve Paul George'dan (Oklahoma City Thunder);

Milwaukee Bucks'ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo'nun önderliğindeki Doğu Konferansı ise Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) ve Joel Embiid'den (Philadelphia 76ers) oluşmuştu.

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