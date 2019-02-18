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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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18.02.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

NBA All-Star maçını LeBron James'in takımı kazandı

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NBA All-Star maçını LeBron James'in takımı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 68'inci all-star maçını LeBron James'in takımı kazandı.

Charlotte Hornets'ın sahası Spectrum Center'ın ev sahipliği yaptığı NBA All-Star etkinliklerinin son gününde all-star maçı gerçekleştirildi.

68'inci all-star maçında kaptan olarak seçilen LeBron James (Los Angeles Lakers) ile Giannis Antetokounmpo'nun (Milwaukee Bucks) oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi.
Antetokounmpo'nun oluşturduğu takım, ilk yarıyı 95-82 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte bir ara 20 sayı geri düşmesine rağmen skor üstünlüğünü ele alan James'in takımı, müsabakadan 178-164 galip ayrıldı.

Durant "All-Star MVP" ödülünü aldı

LeBron James'in takımında oynayan ve "En Değerli Oyuncu" (MVP) seçilen Kevin Durant, kariyerinde ikinci kez NBA All-Star maçında MVP ödülünü kazanmış oldu.

Kariyerindeki 10'uncu NBA All-Star maçına çıkan Durant, 25 dakika sahada kaldığı mücadelede 31 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 2 blok, 1 top çalma kaydetti.

NBA All-Star maçını LeBron Jamesin takımı kazandı

Bu yıl 15'inci kez all-star seçilen takım kaptanı James, mücadeleyi 19 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 blokla tamamladı. James'in takımında Klay Thompson 20 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Kawhi Leonard 19 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, Damian Lillard 18 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı.

NBA All-Star maçını LeBron Jamesin takımı kazandı

Antetokounmpo'nun ise 38 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performansı takımının mağlubiyetini önleyemedi. Antetokounmpo'nun takımında mücadele eden Khris Middleton 20 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Paul George 20 sayı, 2 ribaunt, 4 asist, 3 top çalma, Stephen Curry 17 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik katkı sağladı.

NBA All-Star maçını LeBron Jamesin takımı kazandı

Nodwitzki ve Wade'e sayfı
NBA'de kariyerlerinin son sezonlarını geçiren Dirk Nowitzki ve Dwyane Wade için takımlar sahaya 13 kişi ile çıktı.

Wade, 10 dakikada 7 sayı 2 ribaunt 4 asistle oynarken Nowitzki ise 4 dakikada 3'te 3 üçlük isabetiyle 9 sayı attı.

NBA All-Star maçını LeBron Jamesin takımı kazandı

 

 

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