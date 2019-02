Her yıl birbirinden yıldız basketbolcuların parkeye çıktığı NBA All Star karşılaşmasının 2019 etabı için geri sayım başladı. Basketbolun majör ligi NBA'da süre alan en iyi basketbolcuların parkeye çıkacağı All Star organizasyonu, bu yıl da yakından takip edilecek. Peki, NBA All Star 2019 ne zaman oynanacak? İşte, ilk 5'ler ve bazı detaylar

NBA ALL STAR 2019 NE ZAMAN OYNANACAK?

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

İLK 5'TE KİMLER VAR?

NBA All-Star organizasyonu için en çok oyu alan oyunculardan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Batı Konferansı'nın, Milwaukee Bucks'ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo ise Doğu Konferansı'nın kaptanlığını yapacak.

Batı Konferansı'nın ilk 5'i LeBron James'in yanı sıra Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets) ve Paul George'dan (Oklahoma City Thunder) oluştu.

Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo'nun yanı sıra Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) yer aldı.