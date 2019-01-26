NBA All Star 2019 ilk 5'leri açıklandı! All Star ne zaman?
NBA All Star 2019 kadrosu belli oldu. Bu yıl 68'ncisi gerçekleştirilecek olan NBA All Star Doğu ve Batı Konferansı karşılaşması, basketbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak. İşte, NBA All Star 2019'da parkede olacak isimler
Bir süredir erişime açık olan NBA All Star 2019 oylaması sona erdi. Birçok yıldızdan oluşan listede en çok oy alan isimler Doğu ve Batı karmasını oluşturdu. İşte, NBA All Star 2019'un ilk 5'leri ve detaylı bilgiler
İLK 5'TE KİMLER VAR?
NBA All-Star organizasyonu için en çok oyu alan oyunculardan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Batı Konferansı'nın, Milwaukee Bucks'ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo ise Doğu Konferansı'nın kaptanlığını yapacak.
Batı Konferansı'nın ilk 5'i LeBron James'in yanı sıra Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets) ve Paul George'dan (Oklahoma City Thunder) oluştu.
Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo'nun yanı sıra Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) yer aldı.
NBA ALL STAR 2019 NE ZAMAN OYNANACAK?
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
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