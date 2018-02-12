NBA All-Star 2018 ne zaman? İlk 5'ler belli oldu
NBA All Star karşılaşması, her sene olduğu gibi 2018 yılında da basketbol severler tarafından ilgiyle bekleniyor. Güçlü takımlarının mücadelesine tanıklık edilecek müsabaka, 67. kez düzenlenecek. Peki NBA All-Star 2018 ne zaman?
NBA’de 67. kez düzenlenecek All-Star organizasyonu ABD’nin Los Angeles şehrinde 19 Şubat 2018’de organize edilecek. İşte, NBA All Star 2018 karşılaşmasının detayları hakkında bazı bilgiler...
NBA All Star 2018 için heyecan her sene olduğu zirvede, en iyilerden oluşan yıldızlar topluluğu, bu yıl da basketbol severlere zevkli dakikalar yaşatacak. 19 Şubat’ta oynanacak müsabakalar için yapılan oylamada Doğu Konferansı’nda Cleveland Cavaliers’tan LeBron James, Batı Konferansı’nda Golden State Warriors’tan Stephen Curry en çok oyu alan sporcular oldu ve takımlarının kaptanı olmaya hak kazandı.
İLK 5'TE KİMLER YER ALACAK?
İlk beş isim taraftarlar, oyuncular ve basın mensuplarının oylarıyla belirlendi.
İşte o isimler;
Doğu Konferansı’nda Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo, Philadelphia 76’ers’tan Joel Embiid, Boston Celtics’ten Kyrie Irving ve Toronto Raptors’tan DeMar DeRozan;
Batı Konferansı’nda ise Houston Rockets’tan James Harden, Golden State Warriors’tan Kevin Durant ve New Orleans Pelicans’tan Anthony Davis’le DeMarcus Cousins diğer ilk beş oyuncuları oldu.
2018 ALL-STAR'DA FORMAT DEĞİŞTİ
All-Star’ın yeni formatı bu sezon başı değişti. Formata göre en çok oyu alan James ve Curry, takım arkadaşlarını hangi konferanstan oldukları fark etmeksizin kendileri seçecek. Yedek oyuncular ise, NBA koçları tarafından seçilecek. Uygulama, bu sezondan itibaren yürürlüğe girecek.
BÜYÜK MÜSABAKA 19 ŞUBAT'TA
ABD'nin Los Angeles şehrindeki Staples Center, 19 Şubat'ta All-Star maçına ev sahipliği yapacak. ABD'nin dört bir yanından gelen sporseverler müsabakayı Staples Center ve ekranları başından anbean canlı takip edecek.
ALL-STAR NEDİR?
NBA All Star Organizasyonu, her yıl Şubat ayında NBA'nin normal sezonun ara vermesiyle birlikte düzenlediği bir spor etkinliğidir. Her yıl daha önceden belirlenen bir şehirde yapılan
All Star maçında NBA’de mücadele eden en üst düzey ve yıldız oyuncularının aynı anda sahada olması sebebiyle organizasyon, spor severlerin yoğun ilgisini çeker.
NBA NEDİR?
National Basketball Association ya da kısaca NBA, 1946 yılında ABD'de kurulmuş profesyonel basketbol ligi organizasyonudur. Dünyada en çok ilgi çeken basketbol müsabakaları bu ligde oynanır, Tüm dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından biridir.
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