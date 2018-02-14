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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol NBA All-Star 2018 hakkında bilmeniz gerekenler
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Basketbol
Koray DURKAL
14.02.2018 - 15:25, Son Güncelleme:

NBA All-Star 2018 hakkında bilmeniz gerekenler

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NBA All-Star 2018, bu sene 50 farklı dilin konuşulduğu 215 ülkeden basketbolsever tarafından canlı olarak izlenecek.

Los Angeles’ın ev sahipliğini yaptığı, bu sene 67’ncisi düzenlenecek, en yetenekli ve başarılı oyuncuların sahada kozlarını paylaşacağı NBA All-Star 2018 başlıyor.

Dev maç, 50 farklı dilin konuşulduğu 215 ülkeden basketbol severlere canlı olarak ulaşacak. 19 Şubat Pazartesi TSİ 04:00’te oynanacak dev maç için geri sayım başladı.

Basketbolseverler 16 Şubat Cuma günü TSİ 03.00’da oynanacak MTN DEW Yükselen Yıldızlar Maçı ve 17 Şubat Cumartesi günü TSİ 04:00’da oynanacak State Farm All-Star yetenek yarışmasını televizyon, bilgisayar, cep telefonlarından veya tabletlerinden izleyebilecek.

İşte NBA All-Star 2018 ile ilgili en önemli bilgiler;

-2018 NBA All-Star’ları Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks; Yunanistan), Goran Dragic (Miami Heat; Slovenya), Joel Embiid (Philadelphia 76ers; Kamerun), Al Horford (Boston Celtics; Dominik Cumhuriyeti), Kyrie Irving (Celtics; Avustralya), MTN Dew Kickstart Yükselen Yıldızlar, State Farm All-Star yetenek yarışması ve NBA All-Star Maçına katılacak 14 uluslararası oyuncu arasında yer alıyor.

-NBA’in yardımcı koçları tarafından seçilen 20 Yükselen Yıldız, ilk kez ABD karması ve Dünya karması olarak iki takım halinde mücadele edecek. Dünya Karması’nın 10 oyuncusu dokuz farklı ülkeden geliyor. NBA ile FIBA’nın basketbol gelişimi ve sosyal destek programı olan Sınır Tanımayan Basketbol (BWB) kampında yetişmiş olan Embiid (BWB Afrika 2011), Lauri Markkanen (Chicago Bulls; Finlandiya; BWB Avrupa 2014/BWB Global 2015), Jamal Murray (Denver Nuggets; Kanada; BWB Global 2015), Frank Ntilikina (New York Knicks; Fransa; BWB Avrupa 2015/BWB Global 2016) ve Dario Saric (76ers; Hırvatistan; BWB Avrupa 2010) Yükselen Yıldızlar maçında forma giyecek.

-NBA ile FIBA, Sınır Tanımayan Global Basketbol Kampı’nı 16-18 Şubat tarihlerinde Los Angeles Lakers’ın antrenman tesislerinde, Nike’ın resmi ortaklığı ile gerçekleştirecek.  Aralarında Dragic, Horford, Domantas Sabonis (Indiana Pacers; Litvanya), Timofey Mozgov (Brooklyn Nets; Rusya) ve Sam Dekker’in (LA Clippers; ABD) de olduğu şimdiki ve eski NBA, WNBA ile FIBA oyuncuları, Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarındaki 36 ülke ve bölgeden gelen en iyi 65 lise yaşındaki kamp katılımcılarına koçluk yapacak.  Kampın seçilen bazı kısımları canlı olarak Facebook.com/NBA ve Facebook.com/FIBA adreslerinden canlı olarak yayınlanacak.

-44 ülke ve bölgeden 515 uluslararası basın mensubu, 2018 NBA All-Star için Los Angeles’ta bulunacak.

-Çin, Fransa, Yunanistan, Japonya, Latin Amerika, Ortadoğu, Polonya, İspanya’dan 10 uluslararası kanal maçı Staples Center’dan naklen yayınlayacak.

-Orta Asya, Endonezya, Japonya, İsveç, Tayland ve Türkiye’den 8 televizyon kanalı NBA All-Star’ı ilk kez uzaktan yayınlayacak.

-NBA tarihinde ilk kez State Farm All-Star ve 67. NBA All-Star Maçı, Hindistan’da Hintçe anlatımla yayınlanacak.

-Dünya genelindeki basketbol severler, NBA League Pass ve NBA Uygulaması üzerinden NBA All-Star deneyimini yaşayabilecek. 138 farklı ülkeden basketbol severler NBA TV üzerinden hafta boyunca etkinliğin kamera arkası görüntülerine ulaşabilecek.

-Basketbolseverler, Ruffles’ın sunduğu 2018 All-Star Ünlü Oyuncular Maçı’nın (SMS ile), MTN DEW Yükselen Yıldızlar (NBA.com, SMS ve Twitter üzerinden) ve 67. NBA All-Star Maçının (Twitter üzerinden) en değerli oyuncularını (MVP’ler) oylayabilecek. 

-16 Şubat Cuma günü ABD Doğu Saatiyle 17:00’da oynanacak olan Ruffles’in sunduğu 2018 NBA All-Star Ünlü Oyuncular Maçında Kanadalı Olimpik Atlet Andre De Grasse, Bucks eş sahibi ve Fas kökenli Amerikan Marc Lasry, Dominik kökenli Amerikan aktris Dascha Polanco, Kanadalı aktör Drew Scott ile Kanadalı-Çinli şarkıcı ve aktör Kris Wu sahaya çıkacak.

-NBA’in bir alt ligi olan NBA G Ligi’nin en iyi yeteneklerinden oluşan bir takım Meksika Milli takımı ile oynayacak. NBA All-Star’daki ilk uluslararası gösteri maçı, 18 Şubat Pazar günü ABD Doğu Saatiyle 16:30’da Los Angeles Kongre Merkezinde oynanacak ve Meksika’da da canlı yayınlanacak.

-17 Şubat Cumartesi günü 2018 NBA All-Star Basın Günü kapsamında dört NBA All-Star oyuncusu, NBA Komisyon üyesi Mark Tatum ile birlikte Cisco WebEx Konferans (çevrimiçi video konferans) üzerinden uluslararası basın için canlı röportajlar verecek.

-Tarihte ilk kez Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Fildişi Sahilleri, Meksika, Filipinler, Porto Riko, Güney Afrika, Güney Kore ve çok daha fazla ülkeden uluslararası etkileyiciler, hafta sonu gerçekleşecek etkinliklerde kamera arkasına erişim elde ederek NBA All-Star Uluslararası Ünlü-Etkileyici Tam Erişim Programına katılacak.

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