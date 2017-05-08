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NBA 2K’de mücadele edecek takımlar belli oldu!

Espor ligi düzenleyecek olan NBA 2K Ligi’nde toplam 17 takım mücadele edecek.

Hürriyet Haber
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Aralarında LeBron James’li Cleveland Cavaliers’tan, Stephen Curry’li Golden State’e kadar pek çok önemli takımın bulunduğu ligde 17 NBA devi yer alacak.

O takımlar arasında  Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Detroit Pistons, Golden State Warriors, Indiana Pacers, Memphis Grizzlies, Miami Heat, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Utah Jazz ve Washington Wizards bulunuyor.

Eylül – Ekim aylarında başlayacak ligin 2K18 ile oynanması bekleniyor.

 

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