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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor
03.05.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

NBA 2K League’den dev işbirliği

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NBA 2K League’den dev işbirliği

NBA 2K League ve HyperX yeni sezon öncesi önemli bir anlaşmaya imza attı.

NBA ve Take-Two Interactive Software Inc tarafından kurulan profesyonel e-spor ligi NBA 2K League, 1 Mayıs’ta, dünyanın en iyi NBA 2K oyuncularının yer aldığı 17 takımla başladı. 

NBA 2K League sezonunda haftalık maçların da dahil olduğu tüm canlı yayınlarda, sezon içi üç adet turnuvada, playoff’larda ve NBA 2K League finallerinde HyperX oyuncu kulaklıkları kullanılacak. Oyuncular ve yayıncılar en yeni HyperX oyuncu kulaklıklarını takacak.Bunlar arasında, ödüllü ses kalitesi sunan çift odacık teknolojisine sahip HyperX Cloud Alpha, üst düzey oyunlar için Cloud Revolver ve oyuncuların turnuva boyunca rahatça takabileceği yüksek kaliteli HyperX Cloud II kulaklıklar yer alıyor.HyperX oyuncu kulaklıkları tüm dünyada 500’den fazla profesyonel esporcu tarafından kullanılıyor.

Sezon boyunca HyperX markası, Intel tarafından desteklenen NBA 2K League Studio’da geniş bir şekilde yer alacak. HyperX ayrıca NBA 2K League sosyal kanallarında düzenleyeceği promosyonlar ve çekilişlerle taraftarlara çeşitli HyperX hediyeleri kazanma şansı sunarak oyun topluluğuyla iletişim halinde olacak.

“NBA 2K League gibi e-spor ve sporu bir araya getiren etkinlikler yepyeni bir eğlence türü meydana getiriyor.” diyen HyperX Genel Müdürü Mark Leathem, sözlerini şöyle sürdürdü: “NBA 2K League’de her detayı duymak ve etkin iletişim kurmak oyuncular için kritik önem taşıyor.HyperX oyunculara yönelik görünümü, rahatlığı ve harika ses veren kulaklıklarıyla liderlik ediyor.”

NBA 2K League Yönetici Direktörü Brendan Donohue, “NBA 2K League oyuncuların sınıfının en iyi ekipmanlara sahip olmasını istiyoruz. Kulaklıklar söz konusu olduğunda ise HyperX’i geride bırakabilen yok. Oyun sırasında takım arkadaşlarıyla iletişim kurmak başarı için hayati önem taşıyor. HyperX ile yaptığımız iş birliği sayesinde oyuncularımız en iyi performanslarını ortaya koyabilecek.” dedi.

HyperX ayrıca aralarında Mavs Gaming, Pacers Gaming, Grizz Gaming, Bucks Gaming ve Jazz Gaming gibi birçok NBA 2K League takımıyla da iş birliği yapıyor.Bu takımların antrenman yaptığı tesislerde de HyperX oyuncu kulaklıkları kullanılıyor. NBA 2K League sezonu Mayıs’tan Ağustos’a kadar 17 hafta boyunca sürecek ve e-spor ile NBA’in en iyi yönlerini bir araya getirecek.Sezon içinde takımlar üç adet turnuva ve playoff’larda 1 milyon $’lık ödül için yarışacak.

 

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