NBA 2K League yeni sezon için 102 oyuncuyu açıkladı

NBA 2K Ligi, Mayıs’ta başlayacak yeni sezon için ligde mücadele edecek 102 oyuncunun içinde bulunduğu oyuncu havuzunu açıkladı.

Ligin 17 takımının her biri New York’taki Madison Square Garden’da bulunan Hulu Theater’da 2018 NBA 2K Lig Draftı’nda her takım için altışar oyuncu seçti. Takımlar, altıncı rauntta kendi istedikleri pozisyon için seçeceği ikinci bir oyuncudan önce ilk beş raunt boyunca her bir pozisyon için birer oyuncu seçti (oyun kurucu, en iyi şutör, kısa forvet, uzun forvet ve pivot olarak).

Son oyuncu havuzu için oyuncu seçme süreci, 72 bin oyuncunun açıklandığı Ocak ayında başladı ve Şubat ayındaki seçmeler ile devam etti.Bu seçmelerin ardından, NBA 2K Ligi, 250 oyuncu belirledi. Her bir oyuncu ile birebir görüşme gerçekleştirildi.Görüşmelerden sonra, oyunculara ait tüm bilgiler seçim komitesi tarafından değerlendirildi ve 102 oyuncunun içinde olduğu oyuncu havuzu belirlendi.