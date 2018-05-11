NBA 2K League 2018 sezonu takvimi açıklandı
NBA 2K League 2018 sezonunun tüm maçları Twitch üzerinden canlı yayınlanacak.
Canlı yayın platformu Twitch, 15 haftalık normal sezon maçlarını, hafta içi turnuvalarını ve Ağustos ayında düzenlenecek NBA 2K Ligi Finallerini yayınlayacak. Tüm mücadeleler, New York City'de Intel tarafından desteklenen NBA 2K League Studio'da gerçekleşecek.
NBA 2K Ligi Haftalık eşleşmeleri 11 Mayıs Cuma günü üç mücadele ile başlayacak. 12 Mayıs Cumartesi günü ise haftanın bütün maçları tamamlanacak. Takımlar, tüm dünyadan basketbol severlerin maçları daha rahat izleyebilmeleri için Cuma TSİ 02:00 – 05:00, Cumartesi TSİ 18:00 – 21:00 ve Pazar günleri TSİ 23:00 – 03:00 saatleri arasında oynayacaklar. Twitch’ten yayınlanacak tüm sezon programı için NBA2KLeague.com’u ziyaret edin.
Sezon boyunca oynanacak 12 haftalık maçlar NBA 2K League play-offlarını belirleyecek. Düzenlenen üç turnuva ise, takımların ödül havuzu ve play-offlarda yerlerini garantilemek için vereceği mücadeleye sahne olacak.
1-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ligin ilk turnuvasını 76ers GC kazandı. Şampiyon 76ers GC normal sezonun ilk maçında, 11 Mayıs Cuma günü TSİ 02:00'da Bucks Gaming ile karşılaşacak.
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