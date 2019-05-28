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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.05.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Nazım Sangare: Kendimi ilk defa görsem Türk olduğumu düşünmem

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A Milli Futbol Takım futbolcuları Ömer Ali Şahiner ve Nazım Sangare Antalya'da devam eden milli takım kampında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

A Milli Futbol Takım kampında yer alan Ömer Ali Şahiner, Fransa ve İzlanda karşısında zor maç oynayacaklarını belirterek, "Eşit şartlarda sahaya çıkacağız. Konya'da müthiş atmosferde oynayacağız. Hiçbir maç maçtan önce kazanılmıyor. O gün daha çok isteyerek, daha çok mücadele ederek Türk milli takımına yakışır bir şekilde sahada olacağız. İnşallah elimizden gelenin en iyisi yapar, 6 puan alırız" dedi.

Nazım Sangare: Kendimi ilk defa görsem Türk olduğumu düşünmem

UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı devam ediyor. Kamp sürecinde Yunanistan ve Özbekistan ile hazırlık maçı oynayacak A Milliler'de, futbolcular Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner düzenlenen basın toplantısında konuştu. Regnum Carya Golf & Spa Resort'taki toplantıda iki futbolcu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NAZIM SANGARE: KENDİMİ İLK DEFA GÖRSEM TÜRK OLDUĞUMU DÜŞÜNMEM
Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in daha önce yaptığı açıklamasında Türk olduğunu bilmediği yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:
"İlk önce teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Hoca benim Türk olduğumu ilk önce bilmiyordu, onu anlıyorum. Ben de kendimi ilk defa görsem Türk olduğumu düşünmem. Tam Türk tipim yok. Onu anlıyorum. Yine de çok güzel oldu benim için. Antalyaspor'da iyi sezon geçirdim. Burada hoca ile görüştük. Çok gurur duyuyorum. seçildiğim için çok teşekkür ediyorum."

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"FORMAYI GİYDİKTEN SONRA BIRAKMAK İSTEMİYORUM"
Fransa ve İzlanda maçlarındaki puan hedefinin sorulduğu Nazım Sangare, tüm maçları kazanmak istediklerini ve bu amaç için sahaya çıkacaklarını söyledi. Gine'nin teklifine rağmen Türk milli takımını tercih etme sebebine ilişkin soruya ise Nazım Sangare, "Gine milli takımı için 1 seneden beri teklif geliyor. Babam Gineli, annem Eskişehirli. Biz her sene tatil için Türkiye'ye geliyorduk. Benim için çok zor bir şeydi ama kendimi daha çok Türk hissediyorum. Her zaman Türk milli takımında oynamak istediğimi söyledim. Çok şükür başardım, daha oynamadım ama buradayım. Buraya gelmek çok zordu daha zor olanı ise burada kalmak. Kendime güveniyorum. İnşallah burada formayı giyeceğim, giydikten sonra bırakmak istemiyorum" diye cevap verdi.

Nazım Sangare: Kendimi ilk defa görsem Türk olduğumu düşünmem

ÖMER ALİ ŞAHİNER: ÇUVALDIZI KENDİME BATIRIRIM
Atiker Konyaspor'da forma giyen Ömer Ali Şahiner ise alt yaş gruplarında milli takımda formayı giydiğini ancak sonrasında milli takım için uzun dönem geçtiğini anlattı. Bu uzun dönemde kendisi adına milli takım için özlem oluştuğunu anlatan Ömer Ali Şahiner, şunları söyledi:

"Tek taraflı bakmak doğru değil, benim de hatalarım vardır belki. Çok daha önce burada olmalıydım. Bugün buradayım ve çok ayrı heyecan oldu. Benim de eksiklerim illa ki oldu, performansımla ilgili. Çuvaldızı kendime batırıyorum. Burada olmak tamamen bizim elimizde, performansla geliniyor. Kimse sevildiği için eş, dost, ahbap olduğu için burada değil. Performansı arttıkça herkesin burada olduğu benim örneğimle görülebilir. Anadolu takımlarından oyuncular çoğaldı. Ben hiç umudumu kaybettim. Benim gibi oyuncuların önüne bakması, hedef koyması için çok önemli. Bu anlamda da Şenol Güneş'e teşekkür etmem gerekiyor. Uzun bir süre ama. Alt yaş kategorilerinde oynamış diğer arkadaşlarım için de öyle. Buradaki sorunu çözmek gerek. Her zaman konuştuğumuz 'Nerede sıkıntı var', 'Oyuncularımız neden kayboluyor' ya da 'Alt yaş gruplarında başarılıyız, sonrası neden gelmiyor' gibi soruların yanıtlarını da bunun altında arayabiliriz. Geçen 4-5 sene benim için, diğer genç oyuncular için kayıp. Umarım bunların sayısı azalır ve o süreleri doldurarak, başarılarla geçer."

Nazım Sangare: Kendimi ilk defa görsem Türk olduğumu düşünmem

"OYUNCUNUN PASAPORTU OYNAMIYOR"
Ömer Ali Şahiner, yabancı futbolcu sayısı hakkındaki soruya şu cevabı verdi:

"Sahaya çıktığımız zaman oyuncunun pasaportu oynamıyor, yeteneklisi, kalitelisi oynuyor. Yılda 35-45 maç yapan Türk oyuncu olarak yabancı sayısı beni etkilemedi. Diğer arkadaşları da etkileyeceğini sanmıyorum. Gelen oyuncu kalitesine göre değişiyor. Çok arkadaşımızdan saha içinde ve dışında kazanımlarım oldu, tecrübeler edindim. Futbolumuzdaki asıl sıkıntı bu değil. En güzeli onlardan ne alabiliyorsak, fayda sağlayabiliyorsak daha önemli. İşin bu kısmına bakmamız gerekiyor. Kaliteli yabancı geldiği zaman ligimizin kalitesi artıyor."

"EN İYİSİNİ YAPAR, 6 PUAN ALIRIZ"
Gazetecilerin Fransa ile İzlanda maçlarında hedeflenen puanı sorması üzerine Ömer Ali Şahiner, Türk milli takımının dünya kupası şampiyonu Fransa'yı daha önce yenemediğini hatırlattı. İzlanda'nın da iyi takım olduğunu dile getiren Ömer Ali Şahiner, şöyle konuştu:

"Fizik ve performans olarak Fransa maçı zor olacak. İçeride çok kaliteli ekip ve oyun anlamında değişim var. Bu takım umut verici ve geleceğe bakarken ışık veriyor. Zor bir maç kağıt üzerinde, ama eşit şartlarda sahaya çıkacağız. Konya'da müthiş atmosferde oynayacağız. Bunları lehimize çevirdiğimiz zaman hiçbir maç maçtan önce kazanılmıyor. O gün daha çok isteyerek, daha çok mücadele ederek Türk milli takımına yakışır bir şekilde sahada olacağız. İnşallah elimizden gelenin en iyisi yapar, 6 puan alırız. Neden olmasın? Futbolda imkansız yoktur. Özellikle son dönemde izlediğimiz maçlarda olmaz, yapılmaz denilen şeyler oluyor. 3-0'dan 4-0'dan şampiyonlar ligi finalinde maçlar dönüyor. O yüzden olmayacak diye bir şey yok. İnşallah 6 puan olur. Ama olmazsa diğer seçenekler de düşünülür. Hocanın dediği gibi."

"MİLLİ TAKIMDA KALICI OLMAK"
Ligde 8 gol atması ve performansındaki artışın milli takıma çağrılmasındaki önemli etkenlerden biri olduğuna değinen Ömer Ali Şahiner, sezon başında kulübünün teknik direktörü Aykut Kocaman ile görüşmelerinde hedeflediği gol sayısına ulaştığını anlattı. Önceki dönemlerde en büyük eksiklerinden birinin gol sayısı olduğunu aktaran Ömer Ali Şahiner, "Milli takım için 27 yaş biraz geç yakalanmış şey oldu ama önemli olan bundan sonrası. Milli takımda kalıcı olmak ve katkı sağlamak için yapmam gerekenleri yapmak. Asist ve gol sayısı artar, kulübüme katkı sağlar faydalı olur ve hem burada takıma katkı verir iyi performans veririm. Bundan sonraki sezon bu sayının ne kadar üstüne çıkarsam çok iyi. Beklentiler de artıyor. 7 golü taraftar da artık beğenmeyecek" diye konuştu.

Nazım Sangare: Kendimi ilk defa görsem Türk olduğumu düşünmem

"ÇOK GÜZEL ORTAM VAR"
Milli takım kampında genç ve yetenekli oyuncuların bir arada olduğunu ve aile ortamının yer aldığını anlatan Ömer Ali Şahiner, "Alt yaş gruplarında oynadığımız arkadaşlar ve Emre, Burak abilerin oynadığı tecrübeli ekip, güzel karışım oldu. Bugün takım içinde ikinci günüm. Hem teknik ekip hem çalışanlar herkes birbiriyle samimi çok içten güzel bir ortam var. Başarıyı getiren en önemli faktör birliktelik. O birliktelik uyumu yakaladığınız zaman sahaya yansıyor" dedi.

"GENÇ OYUNCULARIMIZ DAHA ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"
Gazetecilerin, 'Fransa'nın önemli oyuncuları hakkında takım arkadaşlarınla aranızda konuşmalar oldu mu?' sorusuna Ömer Ali Şahiner şu cevabı verdi:

"Fransa'nın önemli oyuncularından kimseyi konuşmadık. Kendi önemli oyuncularımızı konuştuk. Çağlar, Cengiz, Enes, Okay, Yusuf, Abdülkadir Ömür kulüplerine çok önemli katkı yaptı, iyi yerlere geleceklerdir. Onların önemli oyuncuları var, kabul, ama bizim genç oyuncularımız daha değerli. Emre abi çok değerli. Emre, Burak abinin her tecrübesinden bir şeyler almaya çalışıyoruz. Bizim genç oyuncularımız daha çok heyecanlandırıyor bizi."

"HAYAL BİLE EDEMEZDİM"
Yorucu ve yoğun bir sezonun ardından hazırlık kampı sonrasında Fransa ve İzlanda maçını oynayacaklarını anlatan Ömer Ali Şahiner, antrenmanda hem mental hem de fiziksel çalışmalar yaptıklarını anlattı. Hazırlık dönemini iyi geçirip, Fransa maçında iyi oynamak istediklerini anlatan Ömer Ali Şahiner doğup, büyüdüğü ve formasını giydiği kentte milli formayı giyebilmenin kendisi için çok önemli olduğuna değindi. Bu durumu düşünmenin kendisini heyecanlandırdığını aktaran Ömer Ali Şahiner, "Konya'da doğmuş büyümüş, kulüpte oynayan biri olarak bu kadarını hayal edemezdim. Öncesindeki iki hazırlık maçında ne kadar süre alırsam, antrenmanda ne kadar performans gösteririm hedefim bu. Konya'daki maçta durum nasıl olur bilmiyorum ama takımın neresinde olursam olayım katkı vermeye çalışacağım."

"Asıl sorun yabancı sınırı değil"A Milli Takım futbolcularından Ömer Ali Şahiner, Milli Takım kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ömer Ali yabancı sınırıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Ben yılda 40-45 maç oynayan Türk bir oyuncu olarak, yabancı sınırının beni etkilemediğini söyleyebilirim. Hatta yabancı oyunculardan çok fazla şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Bizim yabancı kuralına takılmamamız lazım. Asıl sorunumuz bu değil" dedi.
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