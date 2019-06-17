Naz Aydemir'in yeni adresi belli oldu! Resmen...
Kadınlar Voleybol Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Naz Aydemir Akyol'un yeni adresi belli oldu.
Fenerbahçe Opet, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin" notuna yer verildi.
Basketbolcu Cenk Akyol'un da eşi olan Naz Aydemir Akyol, son olarak VakıfBank forması giymişti.
TERZIC'İN SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Sırp antrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi yenilendi.
Sarı-lacivertli kulüpten açıklamada, Zoran Terzic'in yeni sezonda da Fenerbahçe Opet'in başında yer alacağı belirtildi.
Açıklamada, "2018-19 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mızın antrenörlüğünü yapan Zoran Terzic ile yeni sezonda da yola devam ediyoruz. Başarılar ve nice kupalara Terzic!" ifadeleri kullanıldı.
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