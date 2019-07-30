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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
İHA
30.07.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Naz Aydemir'den Fenerbahçe açıklaması

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Naz Aydemir'den Fenerbahçe açıklaması

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'ne ilişkin açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, "Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çin’deki elemelere hazırız" dedi. Akyol, ayrıca eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönmesiyle alakalı da, "Keyifli günler bizi bekliyor" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, Çin'de 2-4 Ağustos'ta düzenlenecek ve grup liderlerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacağı Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesinde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkların tempolu geçtiğini ve buralarda eksiklerini gördüklerini belirten Akyol, “Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çin'deki elemelere hazırız. Olimpiyat şampiyonu ve gümüş madalya sahibi Çin ile oynayacağız. Şansımız bence yüksek. Tek maç oynayacağız ve her şey olabilir. Dünyanın en iyi oyuncusu Çin'de ama biz de takım oyunu oynuyoruz. Bu maçın ne olacağını kestirmek güç. Vize almayı beceremezsek sonrasında tekrardan şansımız var” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe'de keyifli günler bizi bekliyor”

Eski takımı Fenerbahçe'ye dönüşü hakkında konulan Naz Aydemir Akyol, “Fenerbahçe'den en son Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak ayrılmıştık. Tekrardan aynı hedeflerle dönmeye çalışmak ayrı bir motivasyon. Değişik duygularla dönüyorum. Anne olmuş şekilde dönüyorum. Keyifli günler bizi bekliyor Fenerbahçe'de” şeklinde konuştu.

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